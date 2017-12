Portretul şomerului constănţean, fără şansă de angajare

Criza locurilor de muncă se menţine pe piaţa constănţeană, fapt confirmat de numărul mare de participanţi la minibursa locurilor de muncă, în comparaţie cu numărul de posturi disponibile. Evenimentul a fost organizat, vineri, la Constanţa, de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa în colaborare cu Asociaţia Sigma Development Center, în cadrul proiectului “Activi în Europa – Sprijin pentru ocuparea şomerilor tineri şi de lungă durată pe piaţa europeană a muncii”. Minibursa locurilor de muncă a reunit zece angajatori, majoritatea posturilor oferite fiind pentru absolvenţi de studii medii. “În cadrul proiectului am calificat gratuit 119 persoane, iar acţiunea de astăzi are menirea de a-i pune pe şomeri în legătură cu angajatorii”, a declarat managerul proiectului “Activi în Europa – Sprijin pentru ocuparea şomerilor tineri şi de lungă durată pe piaţa europeană a muncii”, Daniela Tudor. Potrivit organizatorilor, 280 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vizitat bursa, iar companiile au oferit 125 de posturi, din care numai şapte pentru persoane cu studii superioare. Au venit cu speranţa că o bursă a locurilor de muncă le poate da şansa de a-şi găsi un serviciu sigur, însă posturile oferite de companii nu au fost conform aşteptărilor participanţilor. Cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori au fost de vânzător, manipulant mărfuri, lăcătuş mecanic sau mecanic întreţinere şi reparaţii.

DOAR NOUĂ PERSOANE ANGAJATE Deşi angajatorii au susţinut că nu îşi pun bazele atât de mult pe calificare cât pe potenţialul fiecărei persoane de a se dedica muncii şi a învăţa lucruri noi, majoritatea participanţilor au plecat dezamăgiţi de la minibursă. Potrivit AJOFM, 132 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în câmpul muncii. Însă, din totalul de 280 de persoane participante, numai nouă au fost norocoase, acestea fiind angajate pe loc.

„PORTRETUL” ŞOMERULUI CONSTĂNŢEAN Majoritatea persoanelor prezente la minibursă îşi caută un loc de muncă stabil de ani buni. Unii dintre ei îşi duc traiul de pe o zi pe alta, iar angajatorii, după ce află că nu au mai muncit de ceva timp, îi tratează cu reticenţă şi promisiuni care întârzie să apară. “Sunt calificat ca tubulator naval, dar din 1990 nu mai lucrez. Stau la ţară, în localitatea Amzacea şi muncesc în agricultură, aşa reuşesc să îmi întreţin familia. Uneori muncesc şi în sezon, dar vreau un loc de muncă permanent, aş vrea o stabilitate. Am urmat cursuri, m-am recalificat, am diplomă de instalator, iar acum sper să găsesc un angajator serios. Am 54 de ani şi vreau să muncesc să pot ieşi la pensie peste zece ani”, a spus un bărbat participant la minibursă, Ninel Cioban. Persoanele în căutarea unui loc de muncă fie sunt tineri, absolvenţi de liceu sau de facultate, fie oameni cu studii medii care, odată ieşiţi din câmpul muncii, cu greu reuşesc să se angajeze. “Am avut o mică afacere, un service, însă am dat faliment în urmă cu doi ani, de atunci sunt în căutarea unui loc de muncă. Sunt lăcătuş mecanic de profesie şi uneori găsesc anunţuri de angajare, merg la interviuri, dar nimeni nu mă angajează. Am ajuns să cred că firmele preferă să încadreze persoane care încă mai primesc ajutorul de şomaj în locul persoanelor care nu au mai fost angajate de multă vreme”, a declarat un bărbat prezent la minibursă. La eveniment au participat şi tineri, în speranţa că un loc de muncă obţinut le va furniza un venit din care îşi vor putea plăti studiile superioare. “Sunt student în primul an la Facultatea de Drept, iar altă calificare nu am. Sper să îmi găsesc un post de manipulant mărfuri sau lucrător gestionar. Vreau să continui să învăţ, dar am nevoie de bani pentru a plăti taxa de la facultate”, a declarat unul din tinerii participanţi la minibursă, Georgian Slăvitescu.