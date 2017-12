Portul Constanţa, în analiza Comisiei de Transporturi a Camerei Deputaţilor

COMISIE Înfiinţată abia în primăvara acestui an, Comisia de Transporturi şi Infrastructură a Camerei Deputaţilor s-a întrunit, ieri, într-o nouă şedinţă. Dar nu la Palatul Parlamentului, unde se obişnuia, ci pe litoral. Dacă parlamentarii au sperat cumva să prindă o zi însorită la malul mării, planurile le-au fost stricate de o zi ploioasă. Nici minivacanţa de Rusalii nu se anunţă mai îngăduitoare, previziunile meteo indicând vreme instabilă. Revenind la şedinţa comisiei, parlamentarii au dezbătut un proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport naval. S-a discutat inclusiv cu reprezentanţi ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Administraţiei Canalelor Navigabile, Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV - şi cei ai Aeroportului „Mihail Kogălniceanu“. Totodată, membrii Comisiei au dialogat cu conducerea portului despre crearea unui contract-cadru care să-i ajute pe operatorii care vor să investească. „Ne-au solicitat cei de la CNAPMC să gândim un parteneriat public-privat, în baza unui contract-cadru, în aşa fel încât să punem mai mult în valoare portul”, au punctat reprezentanţii Comisiei, care au precizat faptul că, prin acest contract-cadru, vor fi stabilite taxele sau chiriile care trebuie să fie plătite de către un investitor în Portul Constanţa, dar şi documentaţia de care are nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea. Potrivit celor din Comisie, în contractul-cadru va fi stabilit şi statutul terenurilor care pot fi concesionate şi subconcesionate, pentru a nu mai exista confuzii. Totodată, în şedinţă au mai fost analizate şi subiecte privind introducerea pe piaţă a activităţii de cadeţie, pentru a acoperi deficitul de marinari. În plus, conducerea Aeroportului „Mihail Kogălniceanu“ a cerut Comisiei promovarea unei legi care să permită transportul cargo de animale de pe aeroport, care în prezent nu poate fi efectuat.

ÎN FAVOAREA TRANSFERULUI DE ACŢIUNI Evident, după întâlnirea deputaţilor, presa a întrebat dacă în şedinţă a fost luată în discuţie şi problema transferului celor 13% din acţiunile CN APM în administrarea Consiliului Local Constanţa, membrii Comisiei precizând că subiectul nu a făcut obiectul întâlnirii. Singura poziţie tranşantă în acest caz a fost a deputatului de Constanţa, neafiliat politic, Mihai Tararache, care a spus că el, ca parlamentar de Constanţa, sprijină orice iniţiativă care să aducă un plus de bunăstare în viaţa constănţenilor.