În anul 2024, Portul Constanța a resimțit profund efectele unui context economic global dificil, marcat de scăderea cererii pentru transportul maritim de mărfuri și de contextul geopolitic regional, trasnmite un comunicat al Constanța Port Business Association.

Această situație a fost determinată atât de încetinirea economiilor din hinterlandul Europei Centrale, cât și de reluarea operațiunilor portuare în porturile maritime ale Ucrainei, care au redus oportunitățile comerciale de care Portul Constanța beneficiase în 2022 și în 2023. Industria portuară a României, bazată majoritar pe contribuția mediului privat, a fost expusă unei combinații de factori economici și structurali nefavorabili.

Lipsa unei viziuni naționale a domeniului naval din România afectează atât competitivitatea industriei de transport naval, cât și a industriei portuare. De aproape 20 de ani, România nu mai are nave de transport maritim înmatriculate sub pavilion român, iar parcul de nave tehnice și fluviale are vârsta medie cea mai ridicată din Europa, cu un standard tehnic mult inferior mediei europene. Absența politicilor în domeniul naval afectează proiecția de viitor a întregului sector de activitate și riscă a transforma România dependentă de produsele de transport extern.

Fragmentarea economică, schimbările climatice și politica fiscală impredictibilă au pus presiuni suplimentare asupra companiilor portuare românești. Consecințele includ diminuarea volumelor de afaceri și au amplificat riscul unei restructurări economice cu impact asupra locurilor de muncă. Cu toate că agenții economici au depus eforturi susținute pentru a menține personalul angajat, presiunile economice crescute continuă să amenințe stabilitatea socială în regiune. Platforma intermodală Constanța, complexul port – canal Dunăre Marea Neagră, are nevoie de o politică adaptată la factorii interni si externi.

Portul Constanța riscă să piardă statutul de hub regional strategic pentru comerțul internațional din cauza unor politici tarifare neatractive, a lipsei digitalizării și a conexiunilor logistice inferioare altor porturi regionale, factori determinanți pentru optimizarea operațiunilor, reducerea costurilor și îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor. Amenințarea este cu atât mai puternică, având în vedere că piețele, altădată tradițional deservite de portul Constanța, primesc noi alternative de platforme intermodale cu ieșire la mare. Spre exemplu, portul de mare adâncime dezvoltat de China și Georgia la Marea Neagră sau investiția Ungariei în portul Trieste sunt inițiative care vor afecta pe termen mediu și lung traficul portului Constanța.

România are nevoie de un dialog constructiv cu mediul privat, în care consultarea pentru elaborarea proiectelor de țară joacă un rol esențial, astfel încât dezvoltarea economică promovată de sectorul public să fie în perfectă armonie cu nevoile și cerințele sectorului privat.

În contextul deosebit de complex enunțat, organizația patronala Constanta Port Business Association, reprezentant al peste 70% din investitorii portuari, a adoptat o strategie activă, concentrată pe reducerea riscurilor economice și sprijinirea industriei portuare. Printre principalele acțiuni desfășurate în anul 2024 se numără:

Promovarea modernizării infrastructurii portuare: Asociația a atras atenția autorităților asupra necesității investițiilor în infrastructură și digitalizare pentru a îmbunătăți competitivitatea portului.

Sprijinirea companiilor private: S-au înaintat propuneri de politici tarifare atractive și măsuri de sprijin economic, menite să reducă fragmentarea socială și să limiteze pierderile de locuri de muncă.

Colaborare pentru tranziția la emisii zero: CPBA a susținut decarbonizarea transportului maritim și tranziția către nave cu emisii zero, propunând scheme de ajutor de stat finanțate prin Fondul pentru Modernizare pentru eficiența energetică în sectorul transporturilor, alocat României de Comisia Europeană.

Promovarea externă: Asociația a participat la evenimente economice și diplomatice pentru atragerea fluxurilor de mărfuri din Asia Centrală, Caucaz și Europa de Sud-Est, promovând Portul Constanța ca hub regional.

În ciuda provocărilor economice din 2024, Constanța Port Business Association continuă să joace un rol esențial în promovarea și dezvoltarea Portului Constanța. Printr-o strategie sustenabilă și colaborarea cu autoritățile, CPBA susține menținerea statutului de lider regional al portului, contribuind la economia națională.