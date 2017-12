Portul Constanţa şi Perla Murfatlar conduc în Liga a IV-a la fotbal

Liga a IV-a la fotbal a programat marţi şi miercuri partidele etapei a treia, prima intermediară din acest campionat. Iată rezultatele înregistrate - Seria EST: Sparta Techirghiol - Gloria Albeşti 0-1 (Moagher 19) - la juniori: 2-5; Elpis Constanţa - Viitorul Pecineaga 2-1 (Baroncea 8, R. Drăgan 44 - D. Moraru 55) - 7-0; Victoria Cumpăna - GSIB Mangalia 1-2 (Chichirim 15 - C. Olteanu 66, 81) - 1-1; Farul Tuzla - Aurora 23 August 9-1 (Berceanu 4, 9, C. Florea 20, 22, 65, 77, 81, G. Lungu 62, C. Lungu 75 - Sover 50) - 0-9; Înfrăţirea Cogealac - CSO Ovidiu 0-8 (Curumi 7, 17, 27, Măciucă 30, 65, Dulan 48, 75, Andrei 73) - 0-3; Cariocas Constanţa - Portul Constanţa 0-2 (Bîrzan 34, Dimcică 41) - meciul de juniori nu s-a disputat. Clasament: 1. Portul 7p; 2. Albeşti 7p; 3. Ovidiu 6p; 4. Tuzla 6p; 5. Elpis 6p; 6. Cumpăna 4p; 7. GSIB 4p; 8. Techirghiol 3p; 9. Cariocas 3p; 10. Pecineaga 3p; 11. Cogealac 0p/2j; 12. 23 August 0p/2j.

Seria VEST: Ştiinţa Poarta Albă - Dunărea Ostrov 1-3 (C. Miron 89 - E. Anghel 9, Zăgrean 24, 40) - 2-4; Carsium Hîrşova - CS Mihail Kogălniceanu 7-1 (Calcan 23, 33, 51, 76, Gruia 60, Filip 84, 86 - Ivanov 67) - 5-0; Dunărea Ciobanu - Perla Murfatlar 1-2 (Culea 77 - V. Pascal 10, 85) - 0-5; CS Peştera - Viitorul Nisipari 3-0 (Piron 44, Mitu 30, 75) - 5-3; Sport Prim Oltina - Dacia Mircea Vodă 2-1 (I. Constantin 29, C. Cotabiţă 75 - Dăineanu 30) - 5-2; Axiopolis Sport Cernavodă - Gloria Băneasa 1-3 (David 61 - Niţulescu 12, D. Sivriu 40, Costache 84) - 5-1. Clasament: 1. Murfatlar 9p; 2. Ostrov 9p; 3. Peştera 7p; 4. Băneasa 6p; 5. Nisipari 6p; 6. Cernavodă 4p; 7. Poarta Albă 3p; 8. Hîrşova 3p; 9. Mircea Vodă 3p; 10. Oltina 3p; 11. Ciobanu 0p; 12. Kogălniceanu 0p.