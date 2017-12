Portul continuă seria victoriilor în amicale

Portul Constanţa continuă parcursul bun din această perioadă de pregătire, cîştigînd şi partida disputată ieri, pe teren propriu, cu CS Eforie. Formaţia pregătită de Gabriel Şimu s-a impus cu scorul de 2-1 (2-1), prin golurile marcate de Curumi, în min. 24, din penalty, şi Marian Măciucă, în min. 39. Pentru cei din Eforie a redus din handicap Măgureanu, din penalty, în ultimul minut al primei reprize. “A fost un simplu joc de pregătire în care căldura şi oboseala şi-au pus amprenta asupra evoluţiilor celor două echipe. Sînt mulţumit doar în proporţie de 60-70 la sută, pentru că mai avem mult de muncit la finalizare unde ratăm foarte mult, dar şi la faza defensivă, unde apar deseori nesincronizări. Avem însă şi mulţi jucători fără experienţă şi acest lucru se vede“, a delcarat antrenorul portuarilor, Gabriel Şimu. De partea celalată, tehnicianul celor din Eforie, Gheorghe Nedu, a fost mulţumit de jocul elevilor săi. “Pentru cîtă pregătire am făcut pînă acum pot spune că a fost un meci acceptabil. În repriza secundă am jucat cu mai mulţi juniori şi nu am primit gol, însă am suferit mult la finalizare şi nu am mai avut deloc ocazii“, a spus Nedu. Portul Constanţa dispută azi, de la ora 10.00, pe teren propriu, un joc amical cu Săgeata Stejaru, în timp ce CS Eforie va juca joi, tot pe teren propriu, de la ora 18.00, cu Oil Terminal.

Au evoluat - Portul: Geangoş - I. Drăgoi, Leonte, Poşircă, Curtnazîr - Lata, Chiperi, P. Anghel, M. Măciucă - Curumi, Dimcică (au mai jucat: Lupu, Cîrmaciu, Cojocariu, A. Anghel, Rizea, Patache, Naum, Ianţoc, Bîrgău, Rotaru, Agafiţei, M. Nicolae, Crudu); CS Eforie: Vasiliu - Dela, Croitoru, Manea, Lefter - Potoaşcă, Cehaia, Măgureanu, Neguţ - Gerea, Rînjă (au mai jucat: Bobină, Bairam, Rusu, Iancu, Pipoş, Pîrvulescu).