Portul militar, asaltat de vizitatori

Dana militară a Portului Constanţa a fost vizitată, sâmbăta trecută, de câteva mii de constănţeni şi turişti cu ocazia „Zilei Porţilor Deschise“. Festivitatea a fost organizată de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) şi se înscrie în cadrul manifestărilor premergătoare Zilei Marinei Române. “Este o mare bucurie pentru noi să primim în casa noastră vizitatori, în special tineri şi copii. Ei au avut posibilitatea să viziteze navele şi să vadă armamentul şi echipamentele folosite de noi în misiuni. Mă bucură că am văzut foarte multe feţe zâmbitoare, oameni care percep foarte bine rolul şi locul Forţelor Navale în societate”, a declarat comandantul Flotilei 56 Fregate, comandor Sorin Learschi. Vizitatorii au putut urca la bordul fregatelor „Regele Ferdinand“ şi „Mărăşeşti“, au făcut fotografii cu elicopterul Puma Naval şi au avut la dispoziţie o impresionantă expoziţie de tehnică militară. Totodată, pentru vizitatori au fost organizate şi o serie de exerciţii demonstrative ale marinarilor militari şi câteva jocuri marinăreşti la care au fost încurajaţi să participe. În acelaşi timp, în premieră, oaspeţii au fost acompaniaţi de cântecele şi dansurile ansamblului Doiniţa, de la Cercul Militar din Bistriţa.

IMPRESIONAŢI Încurajaţi de vremea de afară, vizitatorii au venit în Portul Constanţa de la primele ore ale dimineţii. ”Dacă nu am putut să mergem la plajă, am zis că ar fi bine să profităm de această ocazie. Nu am fost dezamăgiţi. Am fost foarte impresionaţi de aceea ce am văzut şi abia aşteptăm să vedem spectacolul de Ziua Marinei”, a declarat Alexandru Florescu, din Bucureşti.”Nu ratăm nicio ocazie de a veni în Dana Militară, mai ales că tatăl meu lucrează la bordul uneia dintre nave. A fost foarte frumos. Cel mai impresionat a fost fiul meu care acum a avut ocazia să îi vadă pe soldaţi înarmaţi”, a spus Nicoleta Bogăţie, din Constanţa. Ziua Marinei Române a fost organizată pentru prima dată la Constanţa în 1902, de primarul de atunci, care a dorit să atragă turiştii şi să le prezinte acestora frumuseţea marinăriei. Totodată, a fost ultima ocazie de a urca la bordul fregatei “Regele Ferdinand” având în vedere că, în luna septembrie, aceasta se va alătura forţelor navale europene care acţionează în zona Golfului Aden, în largul coastelor somaleze, pentru a participa, pentru trei luni, la lupta împotriva pirateriei.