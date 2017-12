“Portul trebuie să aducă venituri comunităţilor locale riverane”

Reporter: Cum comentaţi intervenţiile preşedintelui Traian Băsescu în campania electorală?

Alexandru Mazăre: În primele zile de campanie au fost mai multe intervenţii ale lui Traian Băsescu, în care acesta şi-a depăşit clar rolul constituţional de preşedinte al României, de garant al echidistanţei şi de factor de moderaţie în stat şi şi-a asumat pe deplin rolul de purtător de cuvânt al ARD. Această construcţie politică s-a dovedit a fi un fiasco - nu are lideri, nu are mesaj, nu are structuri şi se îndreaptă către o catastrofă electorală. ARD a sperat că intervenţiile lui Traian Băsescu mai pot salva ceva, dar senzaţia mea este că, de fapt, efectul produs este exact invers. Declaraţiile lui Băsescu sunt în nota cu care ne-a obişnuit în ultimii opt ani: frânturi de adevăr condimentate din belşug cu minciuni, cu acuzaţii şi afirmaţii departe de a reprezenta un adevăr. Băsescu vrea să discutăm despre orice altceva în acest moment, mai puţin despre guvernarea ultimilor opt ani. Au fost opt ani în care Băsescu a condus România prin guverne girate direct de el. Ca atare, ceea ce se întâmplă astăzi în ţară este „meritul” pedeliştilor.

Rep: Va putea USL să ducă la bun sfârşit procesul de descentralizare?

A.M.: Da, pentru că există voinţă politică asumată. Eu, împreună cu alţi colegi parlamentari PSD din Constanţa, am început deja acest proces de descentralizare, prin trecerea prin Parlament a legii prin care 20% din acţiunile Portului Constanţa au fost transferate către Consiliul Local Constanţa. Acum dorim să continuăm acest proces. Proiectul pe care l-am depus în Parlament la începutul lunii octombrie, prin care dorim să trecem şi celelalte acţiuni deţinute de Ministerul Transporturilor către autorităţile locale, este asumat de primul ministru Victor Ponta şi de Crin Atonescu, deci are girul copreşedinţilor USL. Sunt primii paşi ai descentralizării care cred că vor fi continuaţi de un Guvern USL şi un Parlament majoritar USL. Ne gândim şi la o lege a turismului care să dea mult mai multă putere şi autonomie comunităţilor locale în a-şi gestiona potenţialul turistic sau la o lege prin care Aeroportul Kogălniceanu să poată intra sub tutela CJC. Toate se subscriu unei strategii mai ample pe care a lansat-o USL şi care are ca scop să ducă procesul descentralizării până la capăt.

Rep.: Explicaţi beneficiile proiectului de lege privind trecerea acţiunilor Portului Constanţa către autorităţile locale. Care vor fi efectele pentru comunitatea locală?

A.M.: Noi urmărim mai multe scopuri cu acest proiect de lege: o dată este vorba despre descentralizarea de care vorbeaţi. Urmăm un model european, pentru că în mare parte din porturile din Europa, acţiunile sunt deţinute de comunităţile locale: Hamburg, Rotterdam, Anvers etc. De asemenea, prin proiectul respectiv asigurăm o sinergie în dezvoltarea portului şi administraţiilor locale, fie că vorbim de Constanţa, Năvodari, Mangalia sau Agigea. Ele nu trebuie să se dezvolte ca entităţi diferite, ci trebuie să aibă o cale comună de dezvoltare. În cele din urmă vorbim despre beneficiile materiale pe care le vor avea autorităţile locale prin faptul că intră ca acţionare în Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi pot primi dividende aşa cum a primit şi Consiliul Local Constanţa aprox. 5 milioane de euro - pentru 20% din acţiunile din Port. Nu vorbim despre aceleaşi sume, pentru că fiecare autoritate locală va primi aceste dividende în funcţie de procentele pe care le deţine. Aceşti bani vor putea fi folosiţi de fiecare autoritate locală acolo unde este nevoie.