Porturile, închise din cauza ceții dense

Serviciul de Poliție Transporturi Maritime a anunțat că, la această oră, sunt închise porturile Constanța Nord și Constanța Sud – Agigea, din cauza ceții dense. De altfel, județele Constanța și Tulcea se află azi, până la ora 20.00, sub cod galben de ceață, potrivit unei atenționări de tip nowcasting emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenționare (cele două județe, A2 și drumurile naționale și europene aferente), ceața scade vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.