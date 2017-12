Porturile militare, deschise vizitatorilor

Porturile militare din Constanţa, Mangalia, Brăila şi Tulcea vor putea fi vizitate, sâmbătă, de publicul larg, cu prilejul Zilei Porţilor Deschise. Acţiunea face parte din cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei Române. Curioşii vor putea să viziteze diferitele tipuri de nave şi expoziţiile de tehnică militară şi să asiste la exerciţii demonstrative ale marinarilor militari. În plus, sâmbătă şi duminică, în intervalul 09.00 – 18.00, intrarea la Muzeul Marinei Române din Constanţa va fi liberă. Tot în acest weekend se va desfăşura şi Regata „Cupa Bricul Mircea“, etapa de campionat Off Shore, clasa IRC, după următorul program: sâmbătă, 7 august, două curse In Shore, în Baia Mamaia, iar duminică, 8 august, o cursă Off Shore, Raionul Portul Tomis - Midia şi retur.