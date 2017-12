Porturile turistice dunărene, pe lista de investiţii a MDRT

La mijlocul lunii februarie, Executivul a aprobat propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) privind investiţiile în turism din acest an. Pe lista cu programele şi proiectele de investiţii în turism finanţate în acest an de la bugetul de stat cu o sumă totală de 40 de milioane de euro se numără porturile turistice de agrement din localităţile constănţene Tuzla, Ostrov, Capidava şi Topalu. Dacă, în ceea ce priveşte portul de la Capidava, Consiliul Judeţean Constanţa este deja destul de avansat cu proiectul pentru obţinerea finanţării comunitare prin Programul Operaţional Regional, pentru celelalte trei porturi există posibilitatea finanţării de la bugetul de stat. Şeful Serviciului Coordonare Programe din cadrul Direcţiei Generale de Afaceri Europene, Carla Stamate, a declarat că solicitarea de finanţare pentru cele trei porturi a fost depusă la Ministerul Turismului încă de anul trecut. “Joi am fost la minister şi am depus documentaţia existentă pentru cele trei porturi, Topalu, Tuzla, Ostrov. Pentru realizarea celor trei porturi ar fi nevoie de peste 40 de milioane de euro. Pentru portul de la Topalu sunt necesare 8,2 milioane de euro, pentru portul de la Ostrov, 9,6 milioane euro, iar pentru portul de la Tuzla, 23 de milioane de euro. În aceste sume este prevăzută şi consolidarea malurilor în zonele unde vor fi construite porturile”, a declarat Carla Stamate. Propunerea de înfiinţare a acestor porturi a fost făcută de Direcţia pentru Turism şi Servicii Publice din cadrul CJC, al cărei director, Aurelian Arghir, a declarat că speră ca cele trei obiective să primească finanţare. “Cred că dacă porturile dunărene vor fi realizate, turismul în judeţul Constanţa va căpăta alte dimensiuni. În primul rând va apărea un nou produs turistic, cel al croazierelor pe Dunăre. Mai mult decât atât, prin construirea acestor porturi vor fi valorificate mult mai bine produsele turistice din zonele respective”, a declarat Arghir. Potrivit MDRT, proiectele se încadrează într-unul din cele patru subprograme naţionale de investiţii în turism, iar sumele de la bugetul de stat se alocă în completarea surselor proprii ale autorităţilor publice locale. Autorităţile publice locale sunt cele care organizează achiziţiile publice necesare derulării investiţiilor şi răspund de utilizarea sumelor primite pentru implementarea respectivelor proiecte.