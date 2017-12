Porumboi şi porumbiţe

Ca să fie, chipurile, la înălţime, doamna Nuţi umblă, în timpul vizitelor sale de lucru, prilej cu care am constatat că lăudătorii partidului de guvernământ sunt pe cale de dispariţie, pe toace. Ţinând cont de starea de ceaţă în care ne-au băgat guvernanţii, toacele se justifică din punct de vedere al protecţiei muncii. Fiind la înălţime, ca în cabina unui excavator, doamna Nuţi, în calitate de ministru, are în faţă perspectiva reală a nivelului nostru de trai. Deşi adeseori, din lipsă de echilibru, nimereşte în bălării, şi ca discurs, doamna ministreasă nu renunţă la tocul subţire, gândindu-se pesemne la obrazul de acelaşi calibru. Inimoasă din fire, a dăruit o pereche de pantofi de lux, cu rodajul făcut, unei biete sinistrate, care, fugărită de ape, nu realiza nici pe ce lume se află! În calitatea sa de ministru al Turismului, doamna Nuţi s-a manifestat echitabil faţă de toţi sinistraţii patriei, căci, vorba aia, ce altceva suntem dacă nu o ţară de sinistraţi? Un bătrân de 90 de ani, care a primit în dar de la domnia sa o bicicletă de curse, crede şi astăzi că, în realitate, s-a ales cu o batoză pentru curăţat ştiuleţi de porumb. De altfel, de când a primit respectiva bicicletă, bătrânul s-a dedicat din nou lucrărilor agricole, fiind evident faptul că bate câmpii. Între timp, în materie de pomeni electorale, lucrurile s-au mai simplificat. Acum, mai nou, ca îndreptar de vot, oamenii primesc direct mălai grişat şi alte produse de acest gen. Cocoţat pe toace, partidul de guvernământ şi-a adus aminte şi de stomacul cârpit şi gol al alegătorului prăpădit. Ca să voteze portocaliul dominant, e musai să treacă prin toate fazele de readaptare asigurate de liniştea şi confortul roz bombonului de propagandă. După ce a încălecat o pereche de picioroange, premierul a luat ţara la pas. Deocamdată, în această etapă, vrea să convingă lumea că el este singurul lider adecvat PDL. Dar, indiferent de talia picioroangelor din dotare, nu o poate egala pe colega Nuţi. În ciuda numeroaselor derapaje înregistrate în ultima vreme, nu renunţă la tocuri, unele de-a dreptul minuscule. Nu e rău că miniştrii noştri sunt preocupaţi profund de tocurile personale, dar ce facem cu poporul? Zilele trecute, un post de televiziune transmitea în direct găurile din talpa unui oficial al FMI. La fel de găurit este şi stomacul românului obidit, chit că el nu are nicio legătură cu FMI! În timp ce doamna Nuţi se încăpăţânează să facă echilibristică pe toace, domnul Paleologu aleargă după porumbiţe. Evident, trecându-l toate apele. Aflat în călduri, cu o patimă fără cusur, ministrul de Externe îi făcea şi dumnealui curte ministresei de la Turism. Ţara piere de foame şi dumnealor aleargă după porumbiţe! Ce le pasă grangurilor! În timp ce scriu aceste rânduri, sunt informat că bătrânul de 90 de ani a reuşit, în fine, să se urce pe capra bicicletei primite în dar de la doamna Nuţi. Şi a rămas acolo. Partidul de guvernământ se dovedeşte a fi un adăpost pentru porumboi şi porumbiţe.