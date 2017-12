Porumboiu, Jude şi Sitaru, la Festivalul de la Madison

Filme de Corneliu Porumboiu, Radu Jude şi Adrian Sitaru, dar şi documentarul „Noul val al filmului românesc\", o coproducţie Franţa/România, vor fi proiectate la Festivalul Filmului Românesc din oraşul Madison, SUA, între 18 şi 20 martie. Evenimentul, aflat la cea de-a patra ediţie, este organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Center for Russia, East Europe and Central Asia (CREECA) din cadrul Universităţii din Madison, statul Wisconsin şi se va desfăşura la Madison Museum of Contemporary Art.

Festivalul se deschide joi, cu proiecţia documentarului „Noul val al filmului românesc\", de Marius Doicov şi Vincent Guyottot (Franţa/România, 2008), urmată de proiecţia lungmetrajului „Poliţist, Adjectiv\", de Corneliu Porumboiu. Vineri vor fi prezentate publicului american lungmetrajele „Cealaltă Irina\", de Andrei Gruzsniczki şi „Cea mai fericită fată din lume\", de Radu Jude.

Ultima zi a festivalului cuprinde un program de scurtmetraje („Bric-brac\", de Gabriel Achim, „Renovare\", de Paul Negoescu, „La drumul mare\", de Gabriel Sârbu, „Nunta lui Oli\", de Tudor Cristian Jurgiu), alături de lungmetrajele „Vulpe, Vânător\", de Stere Gulea, „Nuntă în Basarabia\", de Napoleon Helmis şi „Pescuit sportiv\", de Adrian Sitaru.