Poşetă cu panouri solare

Măsurile de protecţie a mediului sunt atât de populare încât nu a durat mult până să apară poşeta cu panouri solare. Firma daneză de design Diffus a scos pe piaţă acest produs, în care poate fi alimentat telefonul mobil. La acest inedit proiect şi-a dat aportul şi compania elveţiană de broderie Forster Rohner et Alexandra Institute. Poseta are ”brodate” pe exterior o sută de panouri solare minuscule şi poate genera energie solară, pe care o stochează într-o baterie litiu-ion, ascunsă într-unul dintre buzunare, de la care poate fi încărcat telefonul mobil. În plus, când deschideţi poşeta, fibrele optice fixate într-unul dintre buzunarele interioare se activează şi iluminează interiorul ingeniosului accesoriu, astfel încât nu mai este nevoie să scotociţi, pe întuneric, după chei sau tot felul de alte lucruri. Invenţia face parte din prima generaţie de poşete de lux, cu energie solară convertită în electricitatate, cu o eficacitate de 9%, însă următoarele modele vor fi mai performante, susţin creatorii, care promit ca acestea să devină capabile să genereze energie dublă, adică 18%.