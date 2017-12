Poşetă uitată în club, găsită de jandarmi pe plajă

A venit la mare să se distreze, s-a cazat într-un hotel din staţiunea Vama Veche şi a plecat cu gaşca de prieteni prin cluburi. La un moment dat, Laura S., de 29 ani, din Câmpulung, a mers la toaletă şi, spune ea, şi-a uitat poşeta acolo. Când şi-a dat seama că şi-a pierdut gentuţa, era prea târziu pentru a o recupera întrucât aceasta dispăruse din toaleta localului. A doua zi, ea a fost sunată de un jandarm, care i-a spus că i-a găsit poşeta pe plaja din staţiune. În zece minute, turista şi-a recuperat geanta, din care însă lipseau 2.000 de lei, bani pe care turista susţinea că îi avea. „Am fost sesizat de un salvamar că pe plajă se află o poşetă verde. Am inventariat conţinutul acesteia în prezenţa salvamarului şi am găsit nişte chei de la un apartament, de la camera de hotel, mai multe obiecte cosmetice şi câteva cărţi de vizită cu numele unei femei. Am sunat la numărul de pe cartea de vizită şi mi-a răspuns chiar proprietara poşetei”, a declarat plt. maj. Ştefan Moraru, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, care patrula împreună cu colegul său, plt. Florin Iuscenco, în ziua în care a fost găsită poşeta. Turista le-a mulţumit jandarmilor pentru gestul lor.