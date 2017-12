Posibil complot de asasinare a atleţilor la Jocurile Commonwealth

O grupare care are legături cu reţeaua teroristă al-Qaida intenţionează să asasineze atleţi şi să ia ostatici în timpul Jocurilor Commonwealth, care se vor desfăşura în India, în perioada 3 - 14 octombrie. Surse din cadrul serviciilor de securitate britanice avertizează că ”există informaţii specifice despre un complot al unei grupări care are legături cu al-Qaida”. Potrivit presei, numeroase ţări sunt preocupate de riscurile asupra Jocurilor Commonwealth, dar nu emit avertismente, pentru a nu ofensa India. Australia le-a recomandat fanilor care se deplasează la evenimentul sportiv să nu poarte culorile naţionale. Agenţi de securitate din Marea Britanie, Canada, Australia şi Noua Zeelandă vor coopera pe teren, pentru diminuarea riscurilor teroriste. De asemenea, există temeri în legătură cu Lashkar-e-Taiba (LeT), după ce un oficial american a avertizat că gruparea teroristă pakistaneză ar putea viza Jocurile Commonwealth.