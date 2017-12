Posibil concert U2 în România!

În domeniul distracţiei şi concertelor, în acest an, criza a fost întâmpinată doar cu cuvinte de laudă şi aplauze entuziaste în România. Crema muzicii internaţionale de toate genurile a adunat zeci de mii de spectatori, pe scena românească fiind prezenţi artişti precum Michael Bolton, Elton John, Ozzie Osbourne, AC/DC, Rammstein, Vaya con Dios, Guns’n Roses, Cesaria Evora, Metallica, Iron Maiden, Missy Elliot, Jean-Michel Jarre sau David Guetta.

Semne bune are însă şi noul an: după confirmările concertelor Bon Jovi şi Roxette, cel mai nou nume de pe lista artiştilor care este posibil să concerteze în România este legendara formaţie care face neîncăpătoare uriaşele stadioane americane, U2. Conform unor estimări, irlandezii de la U2 ar urma să concerteze la Bucureşti în toamna lui 2011.

Numeroase argumente sprijină posibilitatea unui mega-show al celor de la U2 în capitală. Unul dintre principalele motive pentru care trupa nu a cântat încă în România l-a constituit lipsa unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea unui astfel de eveniment. Însă, în august 2011, va fi dată în funcţiune National Arena, cel mai mare spaţiu sportiv din România, cu o capacitate de peste 55.000 de locuri. Conform primarului capitalei, Sorin Oprescu, arena va fi inaugurată la începutul lunii august cu meciul România-Argentina, urmând ca până la finala Europa League din 2012 aceasta să fie gazda mai multor evenimente, printre care şi concerte.

În vara lui 2009, U2 a început turneul de promovare a albumului „No Line on the Horizon“, prin „U2 360° Tour”, unul dintre cele mai mari turnee organizate vreodată. Concertele se desfăşoară pe o scenă de dimensiuni foarte mari, construcţia fiind menţionată în Cartea Recordurilor drept cea mai mare structură de acest fel din lume. Având 50 de metri înălţime, scena este plasată în centrul stadionului în care are loc concertul şi oferă o vedere de 360° a concertului, publicul ocupând locuri de jur împrejurul său. Noul stadion din Bucureşti ar permite instalarea acestei scene şi un număr suficient de mare de locuri, astfel încât concertul să se desfăşoare fără probleme.

La începutul acestui an, Denise Săndulescu, general manager D&D East Entertainment, fiind întrebată de un posibil concert U2 la noi, a declarat în cadrul unui interviu că „o să vină, da’ mai târziu“. D&D East Entertainment a organizat, în cursul acestui an, evenimente precum AC/DC, Eric Clapton & Steve Winwood sau Guns N’ Roses, dar mai ales Tuborg Green Fest presented by Sonisphere Festival, cel mai mare concert rock care a reunit cele mai faimoase trupe ale genului din lume.

Pe data de 19 decembrie, la Perth, în Australia, s-a desfăşurat ultimul concert al anului din cadrul turneului „U2 360° Tour”, care va reîncepe la 13 februarie 2011, în Johannesburg, Africa de Sud. Pe site-ul trupei sunt anunţate concertele doar până pe 26 iulie 2011, iar la datele deja anunţate este posibil să mai fie adăugate şi altele, printre care şi cea a concertului din Bucureşti. Pentru a putea aduce U2 în România, organizatorii ar trebui să plătească celor patru celebri irlandezi onorariul ce depăşeşte 1,7 milioane dolari.