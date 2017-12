Posibil fratricid în cazul dispariţiei Larei Şaban

Poliţiştii constănţeni au adunat noi probe în cazul dispariţiei Larei Şaban , tânăra de 27 de ani care este de negăsit de aproape o lună. În cursul zilei de ieri, lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au efectuat două percheziţii la domiciliul fratelui victimei, Gilberto Ghinal Şaban, şi al socrilor acestuia. Anchetatorii au ridicat din casa fratelui câteva articole de îmbrăcăminte ale bărbatului, iar de la socrul său, un autoturism. „Au venit de luni dimineaţă şi ne-au controlat toată casa. Cu mine nu au vorbit foarte mult pentru că eu am stat cu copilul meu de trei ani în altă cameră. S-au uitat la nişte cutii de la câteva telefoane pe care nu le mai avem, dar şi prin hârtii. Au făcut percheziţie şi la mama acasă, iar tatălui meu i-au ridicat autoturismul. Au zis că vor să îl verifice, pentru că noi nu avem maşină şi luăm frecvent maşina lui”, a declarat Adriana Şaban, cumnata Larei. În urma percheziţiilor, anchetatorii i-au luat la audieri pe fratele şi pe cele două surori ale Larei, pe cumnata acesteia dar şi pe George Davidescu, un prieten al lui Gilberto Şaban.

OMOR DEOSEBIT DE GRAV ŞI TÂLHĂRIE În urma audierilor, anchetatorii au decis reţinerea pe bază de ordonanţă a lui Gilberto Şaban, de 35 de ani, şi a prietenului său, George Davidescu, sub acuzaţiile de omor deosebit de grav şi tâlhărie. „Din punctul nostru de vedere nu se poate vorbi despre omor deosebit de grav şi tâhărie. Cadavrul nu a fost găsit, iar mobilul practic nu există! Ei aveau o relaţie de familie bună. Banii Larei Şaban au fost găsiţi în seiful din casă şi, mai mult decât atât, ea intenţiona să facă o achiziţie pentru un membru al familiei. Nu ne explicăm de ce este omor şi nici tâlhărie. Nu avem niciun cadavru, deci pe cine omorâm? Din punctul nostru de vedere nu există probatorii. Există interceptări telefonice între Şaban şi Davidescu ulterioare dispariţiei, în care cei doi discută diferite lucruri”, a declarat Ghiulfer Ismail, avocata lui Gilberto Şaban.

PETE DE SÂNGE Vinerea trecută, anchetatorii au descins într-un apartament din Constanţa, care aparţine unui prieten de-al lui George Davidescu, unde se presupune că ar fi fost omorâtă Lara Şaban. Surse apropiate anchetei spun că în apartamentul respectiv ar fi fost găsite mai multe pete de sânge sub varul de pe pereţi, dar şi câteva fire de păr care aparţin Larei. Aceleaşi surse spun că anchetatorii au intrat în posesia unor înregistrări video în care se vede cum Lara Şaban intră cu fratele ei în blocul în care se află apartamentul amintit. Membrii familiei au fost şocaţi la aflarea veştii că Lara Şaban a fost omorâtă şi că fratele este acuzat de crimă. „Clientul meu a discutat cu surorile lui. S-au uitat unii în ochii altora şi nu au zis nimic. El le-a spus că este nevinovat şi membrii familiei l-au crezut. Clientul meu şi-a susţinut declaraţia dată anterior, potrivit căreia în ziua dispariţiei surorii sale a aşteptat-o la punctul de întâlnire, ea nu a venit şi, când a sunat-o, avea telefoanele închise”, a adăugat avocata Ghiulfer Ismail. Anchetatorii încearcă acum să afle unde se află cadavrul tinerei de 27 ani, dispărută pe 3 mai. Ei nu exclud posibilitatea ca trupul tinerei să fi fost transportat cu autoturismul socrilor fratelui ei. La ora închiderii ediţiei, audierile în acest caz erau în plină desfăşurare.

DISPARIŢIA Amintim că Lara Şaban locuieşte de cinci ani în Turcia, are o fetiţă de trei ani cu Huseyn Sipahi, om de afaceri care candidează la Primăria din Istanbul, şi este moderator la o televiziune. Tânăra venise în ţară să îi cumpere un apartament mamei sale, iar pe 3 mai, urma să se întâlnească cu fratele ei în faţa hotelului Zodiac, din Constanţa, însă nu a mai ajuns la întâlnire. Autoturismul său de lux, un Porsche Panamera, a fost găsit pe strada Mircea cel Bătrân, unde locuieşte mama ei. Potrivit declaraţiei unui martor, în ziua dispariţiei, tânăra ar fi fost luată cu forţa de doi indivizi de pe strada Mircea cel Bătrân şi urcată într-o maşină cu numere străine. Oamenii legii spun că Lara Şaban venise în ţară cu 122.000 de dolari, pentru achiziţionarea apartamentului, bani care au fost găsiţi în seiful din casa în care locuieşte când vine la Constanţa. Lara Şaban are 1,70 metri înălţime, 50-55 de kilograme, constituţie slabă, păr şaten, vopsit negru şi ochi albaştri. Are două tatuaje din care unul pe antebraţul drept cu inscripţia \"Huseyin Sipahi\", iar pe spate, în zona lombară mediană, un desen tribal.