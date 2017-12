Posibilă reducere a burselor Erasmus cu 29%

Organizaţiile studenţeşti din UE sunt nemulţumite de propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 29% bugetul pentru bursele Erasmus for All, în condiţiile în care ar urma să se aloce bani pentru împrumuturi în cadrul programului de mobilitate. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România şi federaţiile studenţeşti membre ale Organizaţiei Europeane a Studenţilor se declară profund dezamăgite de posibilitatea ca miliarde de euro să fie tăiate din bugetul propus iniţial pentru educaţie şi tineret în cadrul financiar multianual 2014 - 2020 al UE. După ce în luna februarie, Consiliul Europei a luat unele măsuri de austeritate, la nivelul CE se discută în prezent reducerea cu 15% a tuturor programelor UE, inclusiv Erasmus for All. Chiar şi aşa, CE susţine în mod constant introducerea unui sistem de garantare a împrumuturilor pentru studenţi, căruia i s-ar aloca 111 milioane de euro pe an. Erasmus for All va primi în total 13 miliarde de euro din 2014 până în 2020, în loc de 15,2 miliarde, cum fusese propus iniţial.

Nemulţumirea organizaţiilor studenţeşti este cauzată de faptul că, din posibila reducere de 15%, cel mai mult vor avea de suferit bursele, al căror buget ar urma să scadă cu 29%, în beneficiul unor împrumuturi pentru cei care doresc să beneficieze de program, garantate de CE. Din bugetul propus iniţial pentru aceste împrumuturi, o noutate în programul Erasmus, reducerea ar urma să fie doar de 5%. Reprezentanţii studenţilor din România şi de la nivel european consideră că ar fi mult mai uşor să fie întărit sistemul de granturi. O astfel de abordare ar oferi mai multe oportunităţi studenţilor în Europa de a avea parte de experienţe nepreţuite studiind în străinătate, de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare într-o limbă străină şi gradul de conştientizare culturală.

Programul de schimb Erasmus şi-a sărbătorit, anul trecut, cea de-a 25-a aniversare. De-a lungul timpului a antrenat aproximativ trei milioane de studenţi care au mers la studii şi în căutarea unei experienţe într-o altă ţară a UE.