Posibilă renunţare la acuzaţiile împotriva lui Dominique Strauss-Kahn

Procurorii ar fi pregătiţi să renunţe la acuzaţiile de viol ce îl vizează pe DSK. O sursă din biroul procurorului districtual a declarat că autorităţile vor fi obligate să renunţe la caz, din cauza întrebărilor serioase legate de credibilitatea martorei-cheie. De vinerea trecută, DSK a fost eliberat pe propria răspundere, o turnură uimitoare, provocată de dubiile apărute pe tema credibilităţii femeii care l-a acuzat de tentativă de viol.

Cazul fostului director al FMI Dominique Strauss-Khan (DSK) este mai imprevizibil ca niciodată. După suspiciuni grave cu privire la credibilitatea acuzatoarei, s-a dovedit că aceasta nu a minţit tot timpul. Potrivit unei analize a cartelelor magnetice, camerista nu a minţit când a povestit ce s-a întâmplat după presupusul viol din camera 2806. Camerista care îl acuză de agresiune sexuală pe DSK nu a făcut curăţenie într-o altă cameră, înainte de a denunţa faptele, susţine cotidianul francez ”Le Figaro”, citând analiza cartelelor magnetice de acces în camerele hotelului Sofitel din New York. Cotidianul francez prezintă o cronologie a evenimentelor realizată în baza declaraţiilor unor surse new-yorkeze, ce invocă expertiza cartelelor magnetice de acces în camere. Potrivit acestor informaţii, camerista nu ar fi făcut curăţenie într-o altă cameră înainte de a denunţa faptele, aşa cum sugerează ultima versiune oficială a faptelor. Scenariul este, prin urmare, următorul: Nafissatou Diallo, după ce a părăsit în mod precipitat camera ocupată de DSK, s-a refugiat în camera 2820, care nu era ocupată, înainte de a fi găsită de responsabilul de etaj. Superiorul său ierarhic a condus-o apoi în camera 2806, pentru ca aceasta să îi explice ce s-a întâmplat şi pentru a-şi reveni. Aceasta este versiunea prezentată anchetatorilor de responsabilul de etaj şi de Nafissatou Diallo. Confirmarea oferită de cartelele magnetice nu a ajuns decât târziu în mâinile acuzării, iar procurorul Cyrus Vance ar fi primit abia vineri rezultatele expertizei, după ce dăduse publicităţii îndoielile privind credibilitatea cameristei. Iniţial au fost analizate numai intrările în camera 2806, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Pe de altă parte, jurnalista franceză care îl acuză pe DSK de tentativă de viol a spus că eliberarea acestuia din arestul la domiciliu o scârbeşte şi a subliniat că îşi aşteaptă cu nerăbdare ziua în instanţă. Tristane Banon şi-a apărat decizia de a-l acuza pe DSK pentru tentativă de viol comisă în 2003. Jurnalista, care avea 23 de ani în momentul presupusului atac, a spus: ”Nu suport să aud că aş fi o mincinoasă pentru că nu am depus plângere. Timp de opt ani am purtat singură pe umeri această povară, am auzit minciuni despre mine”. Tristan Banon speră că DSK va fi exonerat în SUA şi va reveni în Franţa, pentru a putea merge în instanţă. Tentativa de viol se pedepseşte în Franţa cu până la 15 ani de închisoare. Atacul trebuie să fie raportat în maxim zece ani de la comiterea lui. În replică, DSK i-a însărcinat pe avocaţii săi să deschidă o acţiune în faţa justiţiei, pentru calomnie.