Posibilă victimă a unor proxeneţi

Părinţii unei tinere în vîrstă de 19 ani, din oraşul Cernavodă, trăiesc, de trei săptămîni, un coşmar din care nu se pot trezi. Oamenii sînt convinşi că fiica lor a căzut în ghearele unei reţele de proxeneţi care o obligă să se prostitueze la Madrid. Totul a început pe data de 2 iulie. „Adriana a plecat dimineaţă spre liceu. Trebuia să dea proba la sport, ultima a bacalaureatului. S-a comportat normal cînd a ieşit pe poartă, mi-a spus să-i ţin pumnii. Dacă aş fi ştiut ce urma să se întîmple, nu aş fi lăsat-o niciodată să plece...”, povesteşte, cu lacrimi în ochi, Eugenia Duţu, mama Adrianei. Peste cîteva ore, Nicu Duţu, tatăl fetei, primea pe telefonul mobil mesajul care a însemnat începutul calvarului: „Eu am plecat departe. Sînt bine, staţi liniştiţi că o să vă sun. Vreau să vă ajut aşa cum şi voi aţi făcut-o pînă acum. Vă iubesc! Am plecat la muncă cu două fete. Vă sun eu. Vă iubesc! Cu bacu’ am terminat bine. Vă iubesc!”. După ce a citit mesajul, tatăl fetei a mers într-un suflet la liceu. „Acolo, am aflat de la mai mulţi colegi că Adriana a plecat împreună cu o fată blondă, mică de statură. După-amiază, pe la 15.30, Adriana m-a sunat. Mi-a spus că a ajuns în Spania, la Madrid, unde are de gînd să se angajeze ospătar la o terasă. Nu mi-a zis nici cum se numeşte localul la care va lucra, nici cu cine merge acolo. Apoi a închis. Am încercat să o sun înapoi, dar nu mi-a mai răspuns”, îşi aminteşte Nicu Duţu, tatăl fetei. Disperat, bărbatul a mers la o agenţie de turism din Cernavodă, unde a aflat că biletul de avion al Adrianei a fost cumpărat la începutul lunii iunie, de o tînără blondă. „Am aflat că pe fata asta o cheamă Aurelia Lăutaru. Ştiu despre ea că are legături cu proxeneţii din Cernavodă. Am mai descoperit că ea a cumpărat biletul de avion şi că avea cartea de identitate a Adrianei”, a spus Nicu Duţu. Bărbatul s-a dus apoi într-un suflet la Poliţia Cernavodă, unde a depus o plîngere. În aceeaşi zi, Adriana şi-a sunat din nou părinţii. „Am primit apelul de la un telefon fix, din Spania. Vocea Adrianei era schimbată. Am simţit că se teme, că este chinuită, ca şi cum cineva s-ar afla lîngă ea şi i-ar dicta ce să ne spună. Era tulburată, nu aveam cum să nu-mi dau seama, sînt mama ei şi o cunosc... Ne-a rugat să nu mai facem vîlvă, pentru că îi facem rău. A spus că este bine şi că va lucra în Spania. Apoi a închis. Cu siguranţă i se întîmplase ceva rău. Am simţit asta... Sînt convinsă că oamenii ăştia care au luat-o acolo păstrează legătura cu cineva de aici. Altfel, de unde să ştie Adriana că noi facem vîlvă? Că ne-am dus la Poliţie, că am mers la şcoală? Ea nu avea cum să afle aşa ceva. A plecat doar cu hainele pe care le avea pe ea. Nu şi-a luat nimic de acasă. Doar cîteva bijuterii şi o pereche de sandale. Bani de unde a avut?”, se întreabă Eugenia Duţu. Tatăl Adrianei este convins că fiica lui a fost atrasă într-o capcană. „Sînt sigur că i-au spus că îi vor găsi acolo de muncă. Abia cînd a ajuns în Madrid şi-a dat seama în ce a intrat. Cred că se află în mîinile unor proxeneţi. Avea tonul unui om ameninţat, îi tremura glasul. Ea nu este aşa, nu vorbeşte cu noi cu vocea aceea tristă. Am sunat la Aeroportul Otopeni şi am aflat de acolo că a plecat la Madrid cu o cursă „Tarom”, însoţită de o tînără. Era Aurelia Lăutaru”, spune Nicu Duţu. Pe data de 3 iulie, Adriana a sunat din nou. „Ne-a spus exact acelaşi lucru. Să stăm liniştiţi şi să nu îi mai facem probleme. I-am zis că o să ne calmăm doar cînd o să o ţinem în braţe pe aeroport. A început să plîngă”, povesteşte Eugenia Duţu. Femeia mărturiseşte că a ajuns la limită răbdării: „Este copilul nostru, sensul vieţii noastre. O iubim mai mult decît iubim soarele şi luna. Dacă nu se întoarce acasă, nu ştiu ce o să mi se întîmple. Pe data de 26 iulie este ziua mea. Vreau ca atunci să fie alături de mine, să fie lîngă noi”... Ultima dată cînd Adriana a luat legătura cu părinţii ei a fost pe data de 5 iulie. „De atunci, tăcere.... De 16 zile nu mai ştim nimic. Nu am mai aflat nimic despre ea, nu i-am mai auzit vocea”, spune Nicu Duţu.

Poliţiştii din Cernavodă spun că ataşatul Ministerului de Interne la Ambasada României din Madrid a reuşit să ia legătura cu Adriana Duţu şi să discute cu ea. „Tînăra a spus că se află de bunăvoie în Spania şi că a mers acolo din motive pecuniare, pentru că vrea să-şi găsească un loc de muncă bine plătit. A fost audiată şi a declarat în faţa ataşatului Ministerului de Interne că a plecat de acasă împreună cu o cunoştinţă fiindcă vrea să-şi găsească un loc de muncă. Pînă în acest moment nu există indiciile comiterii unei infracţiuni. Bineînţeles că o avem în evidenţă, însă aceasta este starea de fapt”, a declarat cms. şef Emilian Nicolae, şeful Poliţiei Cernavodă. În lipsa unor alte probe, poliţiştii spun că, momentan, nu pot face nimic pentru a o aduce pe tînără acasă.