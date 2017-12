Posibilitatea unui curs sub 4,4 lei/euro - 0%

EFECTUL ELECTORAL Probabilitatea ca leul să rămână în intervalul 4,5 - 4,6 unităţi/euro, după alegerile parlamentare, este de 52%, spun analiştii Departamentului de Cercetare din cadrul Băncii Comerciale Române (BCR). „În funcţie de rezultatul alegerilor şi de evenimentele care vor urma, sunt şanse de 8% ca leul să sară de 4,8 unităţi euro şi de 35% ca moneda naţională să se tranzacţioneze în intervalul 4,6 - 4,7 unităţi”, spun economiştii BCR, care cotează cu 0% şansele ca paritatea leu/euro să coboare sub 4,4 unităţi. „Institutul Naţional de Statistică a confirmat că economia românească s-a contractat cu 0,6%, în trimestrul III. PIB-ul defalcat a relevat o scădere de aproape 30% în agricultură, în ton cu estimările noastre anterioare. Agricultura are întotdeauna cel mai mare impact în iulie - septembrie. Dar, pentru că este meteo-sensibilă şi haotică, este dificil de prezis de la un an la altul contribuţia acestui sector - poate fi un impuls suplimentar (plus 2,1% în trimestrul III din 2011) sau o piedică semnificativă (-3,5% în trimestrul III din 2012)”, mai spun cei de la BCR, care ţin să sublinieze că „nu este corect să aruncăm întreaga vină pe seama agriculturii”. Exporturile României au scăzut, pe fondul cererii tot mai slabe din zona euro; nici industria nu a avut o evoluţie strălucită, fapt corelat tot cu exportul.

SEMNE BUNE, SEMNE RELE Indicatorii economici, interni şi externi, nu oferă din păcate leului prea multe motive de optimism. Vineri, moneda naţională s-a apreciat nesemnificativ, după ce s-a tranzacţionat în jurul valorii de 4,53 unităţi/euro. Potrivit ING Bank, aprecierea poate fi pusă pe seama temerilor de o intervenţie a băncii centrale: „Campania electorală s-a încheiat vineri, marcând o perioadă foarte liniştită pentru leu. Este de aşteptat ca alianţa social-liberală să îşi păstreze majoritatea în parlament şi după 9 decembrie. Astfel, noul guvern ar putea fi format rapid, fapt care ar facilita începerea imediată a discuţiilor cu FMI legate de un nou acord de tip stand-by”. Cursul leu/euro a scăzut cu 0,45 bani, în şedinţa de vineri, la 4,5394 unităţi. Pentru dolar, cursul a urcat cu 3,45 bani, de la 3,4722 la 3,5067 lei. În acelaşi timp, rata oficială pentru francul elveţian a crescut cu 0,59 bani, de la 3,7440 la 3,7499 lei. „Deşi leul s-a apreciat uşor, spre sfârşitul zilei, ştirea că Bundesbank (banca centrală a Germaniei - n.r.) a redus estimarea de creştere economică a „Panzerului”, în 2013, a întors cursul pe scădere. Ştirea a surprins pieţele, iar toate valutele din regiune s-au depreciat în faţa euro şi dolarului”, potrivit dealerilor.