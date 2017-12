Post, lămâi şi vizite la muzeu contra schimbării de fus orar

Decalajul de fus orar tulbură ceasul biologic al organismului, provocând apariţia unor simptome extrem de neplăcute, precum tulburări de somn, constipaţie şi dureri de cap. Este un lucru comun pentru persoanele care călătoresc în zone aflate la diferenţă de peste cinci ore, dar unii oameni sunt şi mai sensibili, manifestând aceste simptome chiar şi dacă merg în ţări aflate la doar două ore diferenţă de fus orar. Cei care călătoresc în est suferă cel mai mult, pentru că acest lucru implică mersul la culcare mai devreme decât este organismul obişnuit, pentru a se adapta la ora locală.

Cercetătorii de la Universitatea Yamaguchi din Japonia cred că insulina, un hormon secretat în timpul mesei, joacă un rol important în sincronizarea organismului. Mai precis, creşterea nivelului de insulină contribuie la încetinirea ceasului biologic şi determină apariţia senzaţiei de somn. În concluzie, cercetătorii recomandă ca, odată ajunşi la destinaţie, oamenii să consume alimente bogate în carbohidraţi, paste, orez, care determină creşterea nivelului de insulină. Dimpotrivă, dacă aceștia trebuie să meargă la culcare mai târziu, trebuie să consume alimente care contribuie la scăderea nivelului de insulină, precum proteine şi grăsimi, ca şuncă şi ouă. De asemenea, înainte de a urca în avion, se poate seta ceasul la ora locală a destinaţiei şi apoi se poate induce starea de somn prin utilizarea unor somnifere sau, dimpotrivă, se poate menţine starea de veghe prin consumarea de zeamă de lămâie. Corpul are mai multe ceasuri interne, iar când este vorba de decalajul de fus orar, două dintre acestea contează cel mai mult: cel controlat de lumină şi cel controlat de mese. Postul alimentar de 12 până la 16 ore înainte de sosirea la destinaţie poate reseta organismul la zero, potrivit unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea Harvard. Dacă sosirea la destinaţie este programată înainte de 10.00 a.m., masa trebuie luată imediat (un mic dejun uşor, cu proteine). Sosirea programată după prânz impune o masă la 4.00 p.m., bogată în carbohidraţi, următoarea masă fiind la ora 8.00, a doua zi.

Printre efectele neplăcute ale decalajului de fus orar se numără edemele, umflarea ţesuturilor, fapt care poate provoca oboseală şi dureri de cap, cercetătorii recomandând în acest sens extractul de coajă de pin, care îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi combate acumularea de lichid din organism. Dacă destinaţia este în vest, se recomandă vizitarea de muzee, dimineaţa, şi a parcurilor, după-amiaza. Dacă destinaţia este în est, se procedează invers. De asemenea, specialiştii recomandă un somn de cel puţin patru ore în prima noapte petrecută la destinaţie. Pentru a evita deshidratarea, un alt simptom al decalajului de fus orar, se recomandă evitarea cafelei şi a alcoolului.