Post War Years va cînta în România

Formaţia britanică „Post War Years” va susţine, pe data de 4 aprilie, un concert live la Bucureşti, în clubul „Control”.

„Post War Years” este o trupă efervescentă, formată în Leamington şi ieşită din anonimat la Londra. Cei patru membri - Henry (voce, chitară), Simon (voce, chitară), Tom (voce, bass) şi Fred (voce, tobe) - au fost catalogaţi de publicaţia „The Times” ca find supertalentaţi. Trupa dedică prima parte a acestui an promovării noului single „Whole World on Its Head” în Franţa, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi România.