Poşta menţine tariful maxim de 1,2 lei la trimiterile sub 50 grame

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC) intenţionează să extindă, pînă la 25 aprilie 2009, termenul pînă la care Poşta Română va aplica un tarif maxim de 1,2 lei pentru corespondenţa cu o greutate de sub 50 de grame, la nivel naţional. În prezent, compania practică un tarif de un leu pentru acest tip de corespondenţă. „Această propunere este în conformitate cu decizia Parlamentului European de a extinde posibilitatea de a rezerva anumite categorii de servicii poştale furnizorului de serviciu universal, pînă la 31 decembrie 2012, în cazul României, şi are ca scop finanţarea costului net generat de furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal”, se arată într-un comunicat al ANC. Poşta Română are obligaţia de a aplica un tarif maximal la acest tip de corespondenţă din 25 aprilie 2004, măsura fiind valabilă pînă la finele acestui an. Propunerea de prelungire a termenului a fost inclusă într-un proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui ANC 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. Modificările şi completările propuse în proiect vizează şi includerea serviciului de publicitate prin poştă printre serviciile din sfera serviciului universal pe care furnizorul desemnat are obligaţia de a le furniza pe întreg teritoriul României. “Deşi ANC a anunţat că intenţionează să desemneze un furnizor de serviciu universal pentru publicitate prin poştă, niciun furnizor nu şi-a arătat disponibilitatea în acest sens”, se precizează în comunicat. Din acest motiv, ANC a decis să desemneze din oficiu Poşta Română ca furnizor de servicii de publicitate prin poştă, pentru că operatorul deţine în prezent reţeaua cu cel mai mare grad de acoperire la nivel naţional. Includerea în sfera serviciului universal a trimiterilor de publicitate şi desemnarea Poştei Române ca furnizor de serviciu universal nu oferă operatorului dreptul exclusiv de a presta aceste servicii, alte firme putînd să activeze pe acest segment, se mai arată în comunicat. Poşta Română va fi obligată să livreze publicitatea prin poştă pe întreg teritoriul României, la acelaşi tarif, care va fi fundamentat pe costuri şi aprobat de ANC. Anul trecut, pe acest segment de piaţă au fost procesate peste 63 de milioane de trimiteri de către cei opt furnizori activi. Trimiterile de publicitate prin poştă au înregistrat în 2007 o creştere cu 44%, reprezentînd aproximativ 20% din totalul de trimiteri aferente poştei de scrisori. ANC a mai anunţat, ieri, publicarea spre consultare publică a unui proiect de decizie care propune revizuirea şi armonizarea modalităţii de raportare a datelor statistice de către furnizorii de servicii poştale cu noua clasificare a serviciilor poştale. „Întrucît sfera serviciului universal a fost lărgită, prin includerea serviciului de publicitate prin poştă, şi au fost strict determinate serviciile care nu fac parte din aceasta, precum serviciile Ramburs, Schimbare destinaţie, Livrare specială, Confirmare de primire şi Express este necesară adoptarea unei decizii, care să prevadă obligaţia furnizorilor de servicii poştale de a transmite informaţii cu privire la serviciile poştale oferite în prezent”, se spune în comunicat. Proiectele deciziilor pot fi consultate pe pagina de internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pînă la 8 decembrie.