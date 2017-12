Poştă privată în România

Până la sfârşitul acestui an, oficiile poştale, sub denumirea TCE Post Office, vor fi prezente în 200 de locaţii din ţară, potrivit companiei. \"Dacă, până în acest moment, oferta noastră de servicii era adresată în special către zona de B2B, am decis că avem experienţa şi logistica necesare pentru a ne extinde serviciul poştal şi de curierat şi către persoane fizice, sub brandul \"TCE Post Office\". În următorii cinci ani, sub acest nume vor funcţiona în România peste 2.000 de astfel de oficii poştale (operate direct sau în regim de agenţie), deschise atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii\", a declarat Sorin Sofian, director executiv al TCE Holding. Oficiile poştale vor fi amplasate în zone cu trafic ridicat (reţele de supermarketuri, librării, centre de distribuţie presă, benzinării, centre de afaceri etc). În prezent, există o reţea de 46 de oficii poştale operate direct şi şase oficii externalizate terţilor. TCE Post Office va oferi mai multe servicii, printre care servicii poştale naţionale (de tip trimitere poştală simplă, recomandată şi cu confirmare de primire), cu timp de tranzit între trei - cinci zile lucrătoare, şi internaţionale, în 20 de ţări din Europa şi timp de tranzit de cinci - şapte zile lucrătoare. De asemenea, oferă servicii de curierat naţional (cu livrare în 24 ore în întreg teritoriul României) şi internaţional, cu timp de tranzit de două - trei zile lucrătoare.