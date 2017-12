Poştăriţă dispărută în condiţii misterioase

Caz misterios în Nisipari... Poliţiştii au pornit o amplă anchetă pentru a da de urma unei poştăriţe care a dispărut miercuri după-amiază şi nu a mai dat de atunci niciun semn. Autorităţile au intrat în alertă miercuri noapte, atunci când soţul Marianei Niculache, de 48 de ani, a sunat la 112 şi a anunţat că femeia nu s-a întors acasă şi că nu are nicio veste de la ea. A aşteptat-o în zadar ore în şir şi a sunat-o de mai multe ori pe telefonul mobil, dar nimeni nu i-a răspuns. După preluarea cazului, poliţiştii au încercat să refacă traseul parcurs de poştăriţă din momentul în care a părăsit locul de muncă. Anchetatorii au aflat că, miercuri dimineaţă, femeia a încasat 25.000 de lei, pensii şi ajutoare sociale care ar fi trebuit să ajungă la localnici. În oficiul poştal, însă, a mai fost găsită doar suma de 600 de lei... Oamenii legii au constatat, de asemenea, că Mariana Niculache a plecat fără să-şi ia geanta, în care se găsea şi telefonul ei mobil. Investigatorii au mai aflat că miercuri după-amiază, în jurul orei 14.00, Mariana Niculache l-a rugat pe un localnic să o ducă până la intrarea în oraşul Medgidia, explicându-i că vrea să meargă la Spitalul Municipal, acolo unde este internată soacra ei. Din acest punct, poliţiştii i-au pierdut urma... Poştăriţa nu a ajuns la unitatea sanitară şi nu s-a întors acasă.

ÎNTREBĂRI La orizontul anchetei planează numeroase semne de întrebare. De ce, în momentul plecării, Mariana Niculache nu şi-a luat geanta în care se afla telefonul mobil? Intenţiona femeia să îşi viziteze soacra sau avea un alt plan, ceea ce ar explica faptul că i-a cerut şoferului să o lase la intrarea în Medgidia? Poliţiştii încearcă acum să lămurească aceste aspecte. Un alt răspuns important va veni, astăzi, de la o comisie a Poştei, care va efectua verificări pentru a afla dacă cei 25.000 de lei primiţi de Mariana Niculache au ajuns la beneficiari sau dacă femeia şi-a însuşit o parte din bani şi a fugit. Rudele şi apropiaţii ei nu cred, însă, că ar fi fost capabilă de un astfel de gest. „Nu o cred în stare să fi luat bani din Poştă! Eu ştiu că ea a stat la locul de muncă până la cel mult ora 14.00, pentru că le-a dat oamenilor ajutorul social. Apoi a plecat cu maşina unui localnic la Medgidia. De acolo nu se mai ştie nimic. Este o femeie extraordinară... ea este stâlpul familiei, are doi copii mari“, a declarat un apropiat al familiei. Oamenii speră ca acest mister să fie elucidat cât mai rapid cu putinţă. Rudele spun că nu pot găsi nicio explicaţie pentru cele întâmplate şi mărturisesc că le este frică de ce e mai rău. „A fost la noi, am glumit şi am vorbit. Nu a lăsat să se înţeleagă că ar fi supărată sau că ar vrea să fugă de acasă. Până acum nu a dat niciun semn de viaţă“, a declarat verişoara femeii. Mariana Niculache a fost dată în urmărire naţională.