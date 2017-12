Poştăriţă tîlhărită

Un tînăr în vîrstă de 19 ani, din localitatea constănţeană Topraisar, a fost reţinut de oamenii legii ieri, în jurul prînzului, după ce a tîlhărit o poştăriţă. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie spun că Ionuţ Trache a pîndit-o pe femeie pînă în scara unui bloc situat pe strada Arcului, din cartierul constănţean Km 4-5. Cînd a găsit un moment prielnic, a atacat-o... Individul a lovit-o pe femeie cu pumnul în figură şi i-a smuls din mînă geanta în care se afla suma de 70.000 de lei. Victima, Teodora Mihai a apucat să strige după ajutor şi cîteva persoane aflate în apropiere au pornit pe urmele hoţului. Ionuţ Trache a fost prins de un tînăr pe o alee şi imobilizat. Imediat, martorii au apelat linia unică 112 şi au cerut ajutorul poliţiştilor. Oamenii legii l-au escortat pe suspect la sediul Secţiei 5, pentru audieri. Ionuţ Tache a mărturisit în faţa anchetatorilor că s-a gîndit să comită fapta după ce a văzut la televizor o ştire despre o poştăriţă jefuită în Arad, căreia un individ i-a furat în plină stradă suma de 60.000 de lei. Pentru că autorul acelei tîlhării nu a fost prins, Ionuţ Trache s-a gîndit că va reuşi, la rîndul lui, să scape basma curată. În faţa jurnaliştilor, însă, povestea tînărului s-a schimbat puţin: „Nu am plănuit să-i fur geanta. Am trecut pe lîngă femeie pe stradă şi, din greşeală, am atins-o cu umărul. Mi-a spus că sînt un copil prost şi m-am enervat. Atunci am intrat după ea în scara acelui bloc şi am lovit-o. Abia apoi m-am hotărît să-i fur geanta”, a declarat Ionuţ Trache. „Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma loviturii pe care a încasat-o de la suspect. La locul faptei a ajuns o ambulanţă”, a precizat cms. Lucian Dinulescu, adjunctul Secţiei 5 Poliţie. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate de oamenii legii. Suspectul a fost reţinut timp de 24 de ore, pe bază de ordonanţă şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de tîlhărie.