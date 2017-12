Postul de Poliţie Agigea, fără acoperiş

Din cauza ploilor torenţiale înregistrate în judeţ în ultima lună, acoperişul Postului de Poliţie Agigea a cedat, o parte prăbuşindu-se în interiorul clădirii în noaptea de duminică spre luni. Pentru a nu pierde date preţioase, poliţiştii au fost nevoiţi să fugă cu calculatoarele în braţe şi să le aşeze în siguranţă, într-un colţ al clădirii neatins de apă. „Ieri am fost la Agigea, unde am fotografiat mai multe corpuri de clădire pe care am putea să le transformăm într-un Post de Poliţie. Actuala clădire a postului este foarte veche şi nici nu putem investi în consolidare, deoarece a fost revendicată. Am prefera să cumpărăm o clădire gata construită, deoarece iarna este destul de aproape şi nu putem risca. Din păcate, este vorba despre nişte cheltuieli neprevăzute pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, însă sperăm să primim finanţare cît mai curînd posibil”, a declarat cms. Dănuţ Pisică, adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Constanţa.