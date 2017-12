Posturi de inspector rămase neocupate! Ce se întâmplă mai departe?

11 posturi de inspector școlar din cele 33 scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu au fost ocupate. Astfel, niciun cadru didactic nu s-a înscris pentru ocuparea postului de inspector școlar pentru arte, minoritățile turcă și rromă, învățământ special și învățământ particular. Alți candidați la un post de inspector pentru monitorizarea progamelor privind accesul la educație, pentru limbile engleză și franceză, management instituțional și dezvoltarea resurselor umane s-au retras înainte de desfășurarea probelor de concurs, din motive personale, în timp ce un candidat a fost respins la primele probe ale concursului pentru postul de inspector școlar pentru educație fizică și sport. Singurul candidat respins la concursul pentru postul de inspector, profesorul Elena Hanu, care nu a promovat la trei din cele patru probe organizate înaintea examenului scris, a contestat decizia comisiei de evaluare. ”În afară de evaluarea CV-ului, la toate celelalte probe am fost declarată respinsă. Nu știu care este motivul pentru care comisia a luat această decizie, însă aștept rezultatul contestației pe care am depus-o și care vine de la minister. Este singura instituție care poate lua o decizie”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Hanu.

CINE VA OCUPA POSTURILE RĂMASE VACANTE Inspectorul școlar general, prof. univ. dr. Răducu Popescu, a explicat, pentru ”Telegraf”, că activitatea în ISJ nu este afectată în niciun fel de faptul că cele 11 posturi nu au fost ocupate prin concurs. ”Pentru posturile vacante, unii dintre colegi își vor continua activitatea pe post prin delegație, în timp ce pentru alte posturi voi organiza interviuri, în urma cărora voi stabili cine va lucra în ISJ până la 31 august, tot prin delegație”, a precizat prof. Popescu. Acesta a ținut să precizeze că este singurul inspector școlar general care a scos la concurs toate posturile cuprinse în organigramă, pentru a nu lăsa loc de interpretări. ”Nu eram obligat să scot toate posturile la concurs. Alte inspectorate din țară au scos doar câteva posturi, însă am decis ca toate persoanele prinse în organigramă să susțină concursul”, a completat prof. Popescu. Inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu, a explicat că, potrivit metodologiei, de la 1 septembrie, ISJ poate decide din nou scoaterea la concurs a posturilor rămase neocupate.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a încercat să aducă stabilitate în inspectoratele școlare județene, organizând din nou concursuri publice pentru ocuparea funcțiilor de conducere și control din aceste instituții publice. Ultimul concurs organizat de minister a fost în 2008, după această dată, posturile fiind ocupate prin delegație. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunța în februarie că, de la 1 septembrie 2015, toate posturile de conducere din învățământ vor fi ocupate prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani.