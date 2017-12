Potop de contestaţii la Olimpiadă

Zeci de părinţi nemulţumiţi au luat cu asalt, în prima parte a zilei de ieri, curtea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Constanţa, unitate de învăţământ ce a găzduit, în weekend-ul trecut, Olimpiada Judeţeană de Limbă, Comunicare şi Literatură română. Părinţii, veniţi în primul rând pentru a depune contestaţii, erau nemulţumiţi şi de faptul că rezultatele iniţiale nu au fost afişate la centrul de examinare, după cum este prevăzut în regulamentul de organizare şi desfăşurare al competiţiilor şcolare. „Am venit la sediul liceului şi duminică dimineaţă, şi pe zi, şi seara, dar nu era afişat nimic. Am aflat nota de la profesorul de la clasă”, se plânge unul din părinţii olimpicilor constănţeni. Potrivit inspectorului şcolar pentru disciplina limba şi literatura română din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, totodată şi purtător de cuvânt al instituţiei, prof. Cristina Ivan, corectarea lucrărilor s-a finalizat sâmbătă noaptea, în jurul orei 1.00, rezultatele urmând să fie afişate, la centrul de examinare, cel mai târziu duminică după-amiază, până în ora 13.00 (potrivit regulamentului, rezultatele se afişează în cel mult 24 de ore de la finalizarea probei). Cadrele didactice constănţene au putut accesa rezultatele la scurt timp după corectare, ele fiind postate încă de sâmbătă noaptea pe site-ul ISJ (www.isjcta.ro - la care au acces doar personalul didactic şi mass-media).

REZULTATE DOAR PE SITE Ce-i drept, conducerea Liceului „L. Blaga” a afişat notele obţinute de participanţii la faza judeţeană a Olimpiadei de Limba română, însă doar pe site-ul unităţii de învăţământ (www.lucian-blaga.ro), nu şi pe hârtie, la sediul liceului. „În jurul orei 11.00, duminică, tabelul cu notele obţinute de elevi a fost afişat pe site-ul nostru. Am recurs la această metodă pentru că au participat foarte mulţi elevi din judeţ şi am vrut să-i scutim de efortul de a mai face un drum până aici. În plus, trăind în era tehnologică, ni s-a părut cea mai rapidă şi eficientă cale de a comunica elevilor rezultatele”, a declarat directorul Liceului „L. Blaga”, prof. Elisabeta Linea. Indicat ar fi fost, însă, ca reprezentanţii liceului să respecte regulamentul şi să afişeze, la loc vizibil, un anunţ cu locul unde respectivele note pot fi văzute. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care mulţi au apelat la bunăvoinţa profesorilor de la clasă, sau a prietenilor care sunt cadre didactice (cine are norocul de-a avea asemenea prieteni), care au verificat site-ul ISJ. În cazul fericit. Pentru că, având în vedere că mulţi candidaţi provin din mediul rural, unde şcolile sunt închise în weekend şi nu are cine să verifice site-ul ISJ, este mai mult decât probabil ca elevii să nu fi aflat de note decât luni, la ore. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că, dacă relaţia elev-profesor de la clasă nu este foarte strânsă, este greu de crezut că acesta ar fi deranjat cadrul didactic duminica, pentru a-i comunica o notă care ar fi trebuit afişată. Să mai comentăm? „De fiecare dată când am venit, am întrebat paznicul despre rezultate şi locul unde sunt afişate, fără să primesc niciun răspuns util. Ba, mai mult, când m-am plâns de faptul că nu sunt listele afişate, bărbatul mi-a spus, batjocoritor, că sunt singurul care are o problemă cu asta”, a spus un alt părinte nemulţumit.

SEMNE DE ÎNTREBARE Conducerea unităţii de învăţământ a afişat listele (la sediu) abia ieri, în jurul orei 14.45, la 45 de minute după finalizarea procesului de depunere a contestaţiilor. În aceste condiţii, nu este de mirare că în rândul părinţilor s-a născut întrebarea „Are cineva interes ca notele să nu fie aflate în timp util?”. Lipsiţi de informaţii, mulţi din părinţii care veniseră la sediul liceului doar pentru a cere o explicaţie privind întârzierea afişării rezultatelor au sfârşit prin a depune contestaţii, pentru a fi siguri că au făcut tot posibilul pentru a le oferi copiilor o şansă la calificarea la faza naţională. Aşa se face că, la ediţia din acest an, au fost depuse 112 contestaţii, adică 17,4% din numărul total de participanţi (643). Rezultatele finale vor fi afişate miercuri, după ora 20.00. Purtătorul de cuvânt al ISJ a declarat că, potrivit prevederilor aprobate de Consiliul disciplinei, în cazul a doi candidaţi care au acelaşi punctaj final, departajarea (pentru participarea la faza naţională) se face pe baza punctajului obţinut la al treilea subiect. Dacă şi aici notele sunt egale, atunci se ia în considerare punctajul de la al doilea subiect. Tot ieri, au fost depuse şi contestaţiile la faza judeţeană a Olimpiadei de Chimie, unde, din 130 de participanţi, doar şapte au cerut recorectarea lucrărilor (5,38%).

Pentru fiecare părinte, copilul lui este cel mai bun, cel mai inteligent şi cel mai frumos. Acesta este principalul motiv pentru care, la nivelul fiecărei competiţii şcolare derulate, indiferent de nivel, există şi mulţi părinţi care susţin că notele obţinute de copiii lor sunt nedrepte. Sunt adevărate mituri urbane ţesute în jurul modului în care sunt notaţi elevii. De multe ori, poveştile sunt doar atât: simple poveşti spuse de părinţi dezamăgiţi că oraslele lor nu sunt ceea ce şi-ar dori să fie. Sunt, însă, şi situaţii când acestea descriu fapte reale. „Anul trecut, când la conducere era, încă, fostul inspector şcolar general al ISJ, prof. dr Aliss Andreescu, fata mea a participat la Olimpiada Judeţeană de Religie. A luat o notă mai mică decât se aştepta şi, pentru că mi-a zis că lucrarea ei este perfectă, am depus contestaţie. La recorectare, preşedintele comisiei m-a luat depoparte şi mi-a zis că fata ar fi trebuit să ia punctaj maxim, dar, nu voiau să-l supere pe candidatul clasat înaintea ei, pentru că era copilul unui preot”, povesteşte părintele unuia din candidaţii de acest an de la Olimpiada de Limba română. Din păcate, neafişarea rezultatelor la Olimpiada Judeţeană de Limba română în timp util i-a făcut pe mulţi părinţi să creadă că sunt nedreptăţiţi.