Poveste cu final... condamnat

Opinia publică din Germania trăiește o cruntă dezamăgire, după ce povestea unui misterios băiat care susţinea că a trăit toată viaţa într-o pădure, alături de tatăl său, s-a dovedit a fi falsă! Mai mult, „pădurarul” a fost şi condamnat la 150 de ore de muncă în folosul comunităţii pentru că a înşelat serviciile sociale din Germania. Povestea acestui bărbat a captat atenţia şi înflăcărat imaginaţia multora care au vrut să creadă în traiul primordial în natură. Un tânăr care afirma că numele său este Ray şi că are 17 ani s-a prezentat la Primăria din Berlin în urmă cu doi ani, spunând că vine din pădure, unde a trăit până atunci cu tatăl său. Vorbind numai în limba engleză şi cunoscând doar câteva cuvinte în germană, Ray a povestit că tatăl său l-a crescut în pădure de la vârsta de cinci ani. Ray spunea că are 17 ani şi a abandonat aşezarea improvizată după decesul subit al tatălui său.

Poliţia germană nu a crezut o iotă din cele povestite de tânăr, mai ales că nu a găsit nici urmă de cadavru sau rămăşiţe umane prin împrejurimile împădurite ale Berlinului. Investigaţia a durat luni bune, fiind răscolite cu minuţiozitate pădurile din jurul capitalei germane. Ancheta a depăşit apoi graniţele Germaniei, iar tenacitatea poliţiştilor a fost răsplătită. „Pădurarul” a fost identificat în cele din urmă ca fiind Robin van Helsum, un olandez de 21 de ani care şi-a părăsit domiciliul din Hengelo, un orăşel la graniţa cu Germania, fără a lăsa niciun indiciu despre destinaţie, iar părinţii săi au reclamat dispariţia sa la Poliţie. Tânărul a avut ghinion sau am putea zice că minciuna are picioare scurte, fiind identificat de un prieten din oraşul său natal, cu o populaţie de circa 80.000 de oameni, care l-a recunoscut într-o fotografie postată la sediul Poliţiei de Frontieră. Poliţia germană a luat legătura cu mama vitregă a lui Robin van Helsum, deoarece, în timpul dispariţiei, tatăl său a murit. Femeia i-a confirmat identitatea, iar Poliţia germană a demascat intriga care până atunci îi fermecase pe mulţi. În plus, a formulat acuzaţii la adresa lui Robin van Helsum pentru că a înşelat Serviciile Sociale afirmând că este minor. Bine că nu l-au pus să plătească şi pentru căutările prin păduri...