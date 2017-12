Poveste de iarnă la Şcoala “Ferdinand”

Bucurie, colinde, daruri, carnete de note, părinţi şi bunici emoţionaţi, copii fericiţi că au scăpat de teme, ba şi acestea sunt ingredientele care au animat serbarea organizată ieri, de clasa I-a B, de la Şcoala Generală Ferdinand (nr. 43) din Constanţa, într-un spaţiu neconvenţional. Inst. Maricica Grigoraş, magicianul care a ţinut frâiele emoţiilor celor mici, povesteşte: “A fost un început interesant şi, în acelaşi timp, dificil pentru toată lumea, şi pentru cei mici şi pentru mine. Primul semestru din clasa I este întotdeauna o perioadă complicată ce combină adaptarea libertăţilor copilului mic, preşcolarului, cu responsabilităţile, curiozitatea şi dificultăţile celui abia devenit elev. Ne-am descurcat însă foarte bine, căci, o dată cu schimbarea generaţiilor, trebuie să ne modelăm şi noi. Ca să încheiem cum se cuvine un an atât de îmbelşugat din punct de vedere informaţional, am organizat şi o serbare, cu ocazia căreia copilaşii au spus poezii, cântat colinde şi dansat, într-o celebrare inocentă a sfârşitului de an şi, de sigur, a venirii Crăciunului, cu daruri frumoase de la Moşul. Le urez, şi lor, şi părinţilor şi bunicilor, Sărbatori Fericite”. Emoţiile celor mici i-au contaminat şi pe cei mari, care şi-au redescoperit amintirile din vremea colindelor, cântând alături de micuţii artişti.