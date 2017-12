Poveste de la periferia Bucureştiului

Proiecţia "oficială" la Espace Miramar, 25 mai 2006, ora 15:00

Tînăra generaţie de cineaşti români este bine reprezentată în lumea bună a filmului în acest an. "Marilena din P7" de Cristian Nemescu a fost selecţionat în Săptămîna Criticii. Regizorul român vine din zona scurt-metrajului unde şi-a făcut, deja, un nume internaţional: "Mihai şi Cristina" şi "Poveste din Blocul C" au fost prezentate la peste 50 de festivaluri, de unde au strîns şi cîteva premii. Un băiat de 13 ani, Andrei, se hotărăşte într-o zi să fure un... troleibuz, ca s-o impresioneze pe Marilena. Ce contează că este prostituată, el o iubeşte! O poveste despre lucrurile pe care le faci din dragoste, o dragoste de adolescent, emoţii de adolescent, într-un cuvînt subiect generos pentru scenaristul Tudor Voican (15 scurt-metraje şi două lung-metraje), care-şi plasează personajele la marginea Bucureştilor, într-un decor "exotic", deşi ţine să accentueze că este un film despre sentimente, nu despre realitatea românească. Dacă Mădălina Ghiţescu (interpreta Marilenei) a încercat să-şi înţeleagă personajul - o femeie puternică şi sensibilă care, în ciuda experienţei sale, mai are încredere în oameni, deşi nu-şi permite să-şi exteriorizeze sentimentele - pentru producătoarea Ada Solomon magia poveştii vine din universalitatea sa. "Toţi ne îndrăgostim pentru prima oară, toţi am suferit şi am crezut că viaţa se va opri din cauza durerii... şi toţi am crescut. Este important să ne amintim experienţele trecute pentru a ne înţelege copiii cînd va veni vremea...". O poveste duioasă, plasată la periferia Bucureştiului, locaţie preferată de tinerii cineaşti români; filmarea cu camera în mînă oferă posibilitatea realizatorului să surprindă detalii şi elemente "autentice" (numai noi ştim ce înseamnă asta), care accentuează atmosfera "documentară" a filmului. Sentimente plasate într-o realitate devenită automat în filmul românesc al doilea personaj principal!