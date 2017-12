Poveste de spionaj în Crimeea

09:53:57 / 12 Octombrie 2017

propaganda mincinoasa a falsificatorilor Istoriei

Crimeea a fost deținuta de Ucraina ILEGAL timp de 60 de ani din 1954 pana in 2014. Peninsula Crimeea apartine Imperiului Rus din anul 1783, de pe vremea impărătesei Ecaterina cea Mare. In anul 1954 N.S. Hruciov secretar general al PCUS al URSS a transferat administrativ, prin ordin de partid. penisula Crimeea spre administrare Ucrainei care facea parte din URSS ca republica unionala. Pe atunci Ucraina se numea Republica Socialista Sovietică Ucraineana. Daca NATO nu s-ar fi apropiat agresiv de granițile Rusiei probabil ca Peninsula Crimeea ar fi ramas mult si bine in componența Ucrainei. Dar NATO si-a incalcat promisiunile pe care le-a facut dupa prăbușirea zidului Berlinului, când razboiul rece intre occident si tratatul de la Varșovia a devenit istorie. Atunci NATO a promis ca nu va inainta spre Est, insă a mințit. Rusia s-a reunificat cu Crimeea in urma Referendumului din 16 martie 2014. La acest Referendum populația Crimeii majoritar de etnie rusa a votat pentru realipirea Crimeii la Rusia in procent de peste 96% Occidentul duce o politica perfida si mincinoasă mințind ca Rusia a anexat Crimeea ilegal. Rusia insă nu a anexat Crimeea, ci a reanexat-o legal si de drept in urma Referendumului. Istoric Crimeea, aparține Rusiei, nu Ucrainei. Ucraina deține ilegal si Bucovina de Nord, ținutul Herța, Bucovina de Sud, căreia i se mai spune și Bugeac si Insula Serpilor, teritorii străvechi românesti, care aparțin Romaniei. De ce propaganda occidentului in acest caz ascunde gunoiul sub covor și nu sufla nici un cuvânt cu privire la acest abuz al Ucrainei ? Fiindca nu are nici un interes. America era interesata de Crimeea in perspectiva creerii unei baze navale la Marea Neagra, pentru flota de razboi a Statelor Unite. Ionuţ COMAN tu care ai scris acet articol ai habar de istorie ? Pune mâna si documenteaza-te si nu mai minți lumea. De ce nu scrii un articol prin care sa dezvălui că Ucralna deține pamnturile stravechi care ne aparțin noua românilor ??