Poveste despre botezul marinăresc

Nu toţi marinarii au norocul să primească botezul la ecuator. Cu atât mai mult nu toţi marinarii au norocul de a primi şi botezul naturii odată cu cel marinăresc. Una dintre poveştile de suflet ale directorului adjunct al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), Nicolae Papadopol, din vremea în care „bătea“ mările, este cea privind botezul. Şi nu cel creştinesc, ci cel marinăresc. L-am rugat să ne povestească cum a fost botezul său, cu ce a fost special faţă de al altora. Se întâmpla în 1980, într-un voiaj pe care l-a făcut cu nava INAU, plecând din Tulcea, în februarie, spre a ajunge în aprilie, la finele lunii, în zona Namibiei. „Atunci am organizat plecarea într-un mod ieşit din comun, în afara sarcinilor de serviciu pe care le aveam de a conduce o misiune de cercetare, vizavi de achitarea îndatoririlor pe care România le avea ca ţară membră a Comisiei Internaţionale pentru Pescuit în Atlanticul de Sud-Est - ICSEAF Madrid. Am condus şi o acţiune de practică studenţească ieşită din comun. Am plecat împreună cu 10 studenţi ai Facultăţii de Navigaţie, secţia de Pescuit Oceanic, a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“, din anul patru“, ne-a povestit Nicolae Papadopol. Şi-a continuat relatarea cu faptul că este născut la 10 aprilie 1943. Nu pricepeam care este relevanţa. Încercam să nu fiu obraznică, dar, totodată, instinctul îmi spunea să-l aduc pe „linia“ poveştii, să nu deviem de la subiect. De fapt, nu deviase nicio clipă, ci erau amănunte extrem de importante. De ce? Data de naştere a profesorului Papadopol devenise o ţintă de atins pentru comandantul navei: la 10 aprilie 1980 nava trebuia să ajungă la ecuator. S-a întâmplat exact cum şi-au propus cei de la bord. „În noaptea de 9 aprilie, la ora 24:00, am ajuns la ecuator. Asta mi-a dat posibilitatea să-mi aniversez ziua de naştere, împlinirea a 38 de ani, pe linia de ecuator, alături de un echipaj format din 83 de navigatori cu state vechi în marinărie şi 10 cadeţi pe care îi conduceam eu. Comandantul a anunţat echipajul, la acea oră, prin interfon, că oaspetele de onoare împlinea 38 de ani. Au venit urările şi s-au citit radiogramele primite de la navele aflate în zona de sud şi ale căror echipaje ştiau că sunt la bord şi că este ziua mea. A urmat un asediu la cabina mea. Am fost stropit cu whisky şi cafea. A fost suficient pentru acea seară“, a povestit Papadopol. „Grosul“ a urmat a doua zi.

NATURA, ÎNAINTE DE TOATE Directorul CMSN povestea acum, dintr-un birou care dă în superba grădină a Microrezervaţiei, că în urmă cu 33 de ani i-a fost pregătit un botez pe cinste - botezul celor care nu mai trecuseră linia de ecuator. „A fost fantastic“, îşi aminteşte Papadopol. Natura i-a botezat pe cei care treceau pentru prima dată ecuatorul cu o ploaie puternică ecuatorială, nava aflându-se pe un drum de traversadă a golfului Guineei. „Înainte de tot ce pregătiseră ei am primit botezul naturii. Nu toţi au norocul ăsta. Apoi am fost aruncat într-un bazin cu apă foarte sărată, am trecut prin mâinile „dracilor“, adică am fost uns cu ulei ars, cu rivanol, cu vaselină, m-am închinat la Zeul Neptun, mi s-a dat să beau whisky îndoit cu apă de mare, dar am trecut repede peste toate. Petrecerea ce a urmat a făcut ca ceea ce păţisem să pălească. Am petrecut cu vin de Murfatlar şi vodkă poloneză“, mai stă înscris în „jurnalul de bord“ al profesorului Nicolae Papadopol. Poveştile directorului nu se opresc aici. Am mai aflat multe lucruri, pe cât de interesante pe atât de amuzante. Cu ele vom reveni, însă, în alte ediţii.