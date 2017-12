Povestea dansatoarei adorată de bărbaţi şi invidiată de femei, la ASTA-I VIAŢA!

E licenţiată în geografie şi are master în protecţia mediului, dar e fascinată de dansul oriental. Carla are pasiunile oricărei tinere de vârsta ei: moda, make-up. A absolvit două cursuri de make-up artist ca să se perfecţioneze. Îşi doreşte să aibă agenţia sa de organizare a evenimentelor şi vrea să meargă în America să înveţe de la cei mai buni specialişti, apoi să vină şi să aplice în România. Ca orice tânără, Carla îşi visează viitorul în culori vii şi fascinante. Însă nici acum viaţa ei nu e lipsită de culoare, ba dimpotrivă. E dansatoare profesionistă de dans oriental şi e fericită să împărtăşească tuturor din misterul, rafinamentul şi complexitatea belly dance-ului. Cum e viaţa de noapte sub lumina reflectoarelor, care sunt provocările cărora trebuie să le facă faţă dansatoarele de dans oriental, poveşti de viaţă şi din culise, începând cu ora 16.30, la ASTA-I VIAŢA!