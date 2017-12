Povestea familiei cu trei copii care trăiește cu 4 lei pe zi

12:22:28 / 31 Martie 2015

5 Clase

Daca ai 5 clase nu inseamna si fi umilit de societate. Inseamna ca Urban nu are nici el prea multe. Sunt destui care nu au fost o zi la scoala si traiesc in lux doar pentru ca au furat. Aici nu e vb de clase ci de oamenii cinstiti, care daca sunt bolnavi si nu pot muncii traiesc in mizerie iar statul nu face nimic in privinta asta si altii care traiesc ca belferii mai beneficiaza si de ajutor social. Unde sunt institutiile care trebuie sa se sesizeze in astfel de cazuri?