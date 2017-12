Povestea fetiței care s-a agățat de viață... La Asta-i viața!

Micuța Diana a venit în viața familiei sale într-un moment dificil, când mama ei trecea printr-un cancer galopant, o mastectomie, cure puternice de citostatice. Mai mult, Mihaela Mihalache suferea de 20 de ani de diabet. Dumnezeu i-a strecurat însă în suflet și o fărâmă de fericire: vestea că e însărcinată. Medicii i-au spus mamei, ca bebelusul, minunea ei, nu are nicio șansă de supraviețuire. Cu toate acestea doamna Mihalache s-a încăpățânat să spere iar rugăciunile i-au fost ascultate. Copila a venit pe lume mai devreme, la naștere nu cântărea nici măcar un kilogram, dar a luptat să trăiască. A luat în greutate, a crescut frumos și are o pofta teribilă de viață. Povestea ei, începând cu ora 17.00 la ASTA-I VIAȚA! Tot atunci le veți cunoaște și pe doamnele din grupul de suport de la Constanța, care pe tot parcursul lunii octombrie, se dedică activităților de conștientizare și sprijin pentru femeile ce suferă de cancer. Fiecare are povestea sa de învingătoare.