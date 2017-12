Povestea impresionantă a unui magician în devenire

”Magi”, pe numele său real Marian Enache, este un tânăr iluzionist în devenire. Are întotdeauna mai multe pachete de cărţi de joc la el şi îi uimeşte pe constănțeni cu tot felul de trucuri. Deși specialitatea lui sunt trucurile cu cărți, se pricepe și la contorsionism, ghicitul numerelor sau levitație. Tânărul a reușit să ne impresioneze și pe noi prin trucurile de magie pe care le-a făcut în cadrul unei vizite în redacția ”Telegraf”, dar și cu povestea lui de viață.

PRIMUL TRUC L-A ÎNVĂȚAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA Marian are 20 de ani și este originar din Galaţi, însă destinul l-a purtat la Constanța. De fapt, chiar pe litoral a ajuns să îndrăgească show-urile de divertisment și și-a descoperit talentul. ”Mama ne-a părăsit pe mine și pe tata atunci când aveam 2 ani. Când am împlinit 9 ani, tatăl meu a decedat, iar sora lui a decis să mă lase în centrul de plasament, deși mi-a promis că mă va lua de acolo. Am fugit din centru și am ajuns să locuiesc pe străzi, în Galați, București și Constanța. În copilărie venisem în Mamaia și am văzut un magician care m-a învățat primul meu truc - să scot o monedă de după ureche”, povestește tânărul. Spre deosebire de iluzioniştii absolvenţi ai diverselor şcoli de profil, ”Magi” a învăţat singur majoritatea trucurilor pe care le știe. ”În copilărie știam trucuri simple, iar în timp m-am perfecționat. Am început să fac astfel de trucuri oamenilor pe stradă sau în cafenele, cluburi, mai merg ca voluntar în aziluri de bătrâni sau la case de copii. E nevoie de puțin talent, restul este muncă asiduă”, precizează tânărul.

OBIȘNUIT CU MUNCA ÎNCĂ DIN COPILĂRIE Deși nu împlinise nici 10 ani atunci când a părăsit centrul de plasament din Galați, vârsta fragedă nu l-a împiedicat nicio clipă să muncească. Pentru a se putea întreține, băiatul nu a refuzat nicio oportunitate de muncă. ”Am lucrat în florării, în service-uri auto, ca bucătar sau barman. Îmi place mult să lucrez ca bucătar. Am învățat că trebuie să spun - atunci când mă întreabă cineva ce știu să fac - că pot face orice, iar ce nu știu învăț”, recunoaște magicianul. Atunci când a decis ca strada să îi fie casă, Marian Enache a fost nevoit să renunțe și la studii. ”Eram în clasa a treia când m-am lăsat de școală. Am renunțat pentru că am fugit din centrul de plasament, nu pentru că nu mi-a plăcut să învăț. Aveam doar note de 9 și 10”, spune tânărul. Tocmai de aceea, atunci când a împlinit 18 ani și a ieșit din sistemul de protecție a copilului, a început să meargă din nou la școală. ”Nu am stat doar pe străzi. Atunci când lucram într-o florărie m-au ajutat patronii de acolo. Acum sunt în clasa a șaptea și locuiesc în Constanța, la un unchi. Am mai stat și la bunici, dar au existat niște probleme în familie și a trebuit să plec de la ei. La școală sunt materii la care luăm note după ce ducem un referat pe care mulți pot să îl ia gata făcut de pe internet, însă aș vrea să am posibilitatea să învăț mai mult”, recunoaște Marian.

”TOATĂ LUMEA ÎN ROMÂNIA MERGE CU CAPUL ÎN PĂMÂNT” El este convins că viața grea pe care a avut-o l-a făcut să își dorească să lucreze în industria divertismentului, unde îi poate face pe oameni să uite de probleme. ”Toată lumea în România merge cu capul în pământ. De aceea vreau să fac oamenii să râdă. Îmi plac divertismentul, publicul. În plus, în magie te poți ascunde în spatele trucurilor... realitatea este prea cruntă”, spune ”Magi”. Banii pe care îi strânge din trucuri sunt de mare ajutor, însă sunt prea puțini ca să se poată întreține. Până când își va construi o carieră din iluzionism, Marian continuă să meargă la școală și să muncească acolo unde este nevoie de el. ”Ca să îţi faci o carieră din iluzionism ai nevoie de o investiţie financiară serioasă. Deocamdată vreau să muncesc şi să strâng bani pentru a investi în magie, dar fac și show-uri de magie la zile onomastice, la botezuri, la tot felul de evenimente”, spune el. Deși a reușit să facă un împrumut și să achiziționeze mai multe ehipamente și dotări necesare unor noi numere de magie pe care le execută în prezent, tânărul își amintește că la început nu avea bani să își ia un pachet de cărți normale, din cele mai ieftine. ”Aveam nevoie de 1,5 lei ca să îmi iau un pachet de cărți. Acum am reușit să fac un împrumut și să îmi cumpăr cât de cât recuzita de care am nevoie. Sunt foarte scumpe. Doar pe un pachet de cărți am dat peste 100 de lei și pe o monedă specială 120 de lei, dar e nevoie de mult mai mult”, recunoaște el. Pe ”Magi” îl puteți găsi pe Facebook, accesând link-ul https://www.facebook.com/marian.enache.7161, sau la numerele de telefon 0732.225.660 și 0723.415.947.

PRESTAȚIE SPECTACULOASĂ

Atunci când ”Magi” a ajuns în redacția ziarului nostru, ne-am adunat curioși în jurul lui, însă destul de sceptici, pentru a asista la show - ul promis. Nu ne-a venit să credem atunci când el a făcut să dispară și să reapară pachete de cărți de joc sau batiste, când a ghicit cu exactitate ce cărți ne-am ales sau ce numere aveam în minte. Am rămas înmărmuriți și atunci când iluzionistul a făcut să plutească în aer o carte de joc și nu ne-am putut explica cum a reușit să introducă o monedă într-o sticlă de plastic - asta după ce am încercat și noi, însă nu am reușit sub nicio formă. În scurt timp tânărul Marian Enache a adunat în jur și alți curioși. La final, reacțiile publicului au fost din cele mai diverse, însă cele mai multe au fost de uimire. După ce l-am aplaudat pentru talentul său, am recunoscut cu toții, învinși, că unele din numerele sale de iluzionism sfidează logica și legile fizicii.