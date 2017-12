Povestea incredibilă a românului care participă la cel mai greu maraton din lume

Tiberiu Ușeriu, bistrițeanul de 43 de ani care a câștigat anul trecut cel mai greu maraton din lume - “6633 Arctic Ultra” -, a luat, vineri dimineață, startul la o nouă ediție a maratonului, fiind singurul român participant. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni - 120 de mile, 120 + de mile și 350 de mile (566 de kilometri) - și s-au încris la start 23 de concurenți din 12 țări. “Concursul se află la a noua ediție și anul acesta va fi ultimul în care sportivii au șansa de a concura efectiv pe drumul de gheață (Ice Road) de la Inuvik la Tuktoyaktuk. Acesta este ultimul tronson, de 120 mile din cursa de 350 mile. Din 2018, traseul se va schimba deoarece drumul pe gheață la Tuktoyaktuk nu va mai exista”, au anunţat organizatorii maratonului. Anul trecut, din România au participat trei sportivi la maraton, bistrițeanul Tiberiu Ușeriu reușind să ajungă primul la linia de sosire după ce a parcurs cei 566 de kilometri ai cursei în 173 de ore și 40 de minute.

Anul acesta Tiberiu Ușeriu s-a întors în Canada să își apere titlul. “Vreau să îmi apăr titlul pe care l-am câștigat anul trecut. Voi fi singurul român care participă la această cursă și printre puținii care se reîntorc la maraton. Știu ce mă așteaptă, știu ce am greșit la cursa de anul trecut, așa că mi-am luat toate măsurile necesare. Voi încerca să comunic mai mult în timpul cursei pentru ca cei care mă urmăresc să știe în permanență cum decurge maratonul”, a declarat Tiberiu Ușeriu înainte de a pleca spre Cercul Polar. După ce a câștigat cel mai greu maraton din lume, Tiberiu Ușeriu a fost felicitat de președintele Klaus Iohannis, iar autoritățile din Bistrița-Năsăud i-au decernat premiul de excelență al județului.

Într-o carte lansată luna trecută, intitulată “27 de Pași”, Tiberiu Uşeriu, singurul român care a reuşit să câştige acest maraton, face dezvăluiri incredibile despre drumul său în viaţă - de la infractorul care a evadat din două închisori şi a fost vânat de Interpol şi până la sportivul de anduranţă care este acum. Povestește despre o copilărie în care a fost abuzat, despre viața sa de infractor specializat în jafuri armate, despre închisoarea de maximă siguranță din Germania în care a stat nouă ani. “Lumea mă ştie drept alergător de anduranţă. Ce nu ştie însă e povestea vieţii mele paralele. Am fost pe rând slugă la ciobani pe Bârgaie, porcar în armata română, azilant politic în Berlin, pizzer într-un restaurant italian, bodyguard la un interlop sârb, martor într-o galerie de alba-neagra Gran Canaria şi autor de jafuri armate. Am evadat din două închisori europene, dar nu şi din a treia. Vânat prin Interpol, am devenit client al unei puşcării de maximă securitate. Drept urmare, timp de aproape 10 ani am lipsit de la apel din propria tinereţe, închis complet singur între patru ziduri albe, foarte groase. Cei care au auzit de mine după ce am câştigat 6633 Atlantic Ultra vor descoperi în această carte povestea mea aşa cum nu o ştie nimeni şi n-a auzit-o nimeni niciodată. La fel şi cei care, fără a mă fi întrebat înainte, m-au ales ca subiect al examenului de capacitate la limba română”, scrie Tiberiu Ușeriu în autobiografía sa.

În carte Tiberiu Ușeriu recunoaște că pentru el “iadul alb” are o altă însemnătate - nu zăpada și frigul pătrunzător, ci celula în care și-a petrecut tinerețea. O celulă mică, albă şi cu pereţi groşi, unde a visat pentru prima dată că aleargă. “Mi se pare că alerg până la extenuare în trup pustiu alb şi îngheţat. Visez că târăsc un picior după mine apoi două, că mă dor şoldurile... Mă trezesc de durere. După ani şi ani derulând înapoi filmul, atunci visam ceea ce avea să se petreacă. Aşa arătau visurile mele profetice, având o explicaţie proiectată undeva în viitor”, recunoaşte sportivul în cartea sa.

Maratonul "6633 Ultra" presupune alergarea pe gheaţă pe o lungime de 566 de kilometri. Maratonul a început astăzi, vineri, 10 martie, ora locală 9.00 (ora 11.00 ora României) de la Eagle Plain și se va încheia pe 18 martie, ora locală 9.00 (ora 11.00 ora României), la Tuktoyaktuk.

Prima ediţie a maratonului a avut loc în anul 2007 şi de atunci şi până acum doar 26 de oameni au reuşit să îl ducă la bun sfârşit, recordul fiind stabilit de o femeie, Mimi Anderson, care a parcurs cei 566 km în 143 de ore şi 25 de minute.