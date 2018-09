Povestea lui AICI, un tânăr spaţiu multicultural printre vestigii

AICI poate fi povestea oricărui spaţiu, iar AICI se combină foarte bine cu ACUM. Aşadar, AICI şi ACUM, împreună, dimensionează începutul unei întâmplări, o istorisire pe cale să prindă contur, cuvinte, sensuri şi energii. AICI determină însă, cu multă hotărâre locul, fără să conteze însă UNDE anume este acel loc. Totul este să fie. Căci teatrul, sub orice formă ar fi gândit, nu are neapărată nevoie de un spaţiu consacrat, cu uşi, scaune şi podele. Teatrul are nevoie de un AICI spiritual, care să se cupleze cu un ACUM al inteligenţei pentru a da naştere CREAŢIEI. Eugenio Barba numea acest „alt spaţiu” interior, fără de care nu se poate înţelege actul creaţiei, „al treilea teatru”, adică dimensiunea interioară teatrală a fiecăruia dintre artişti. Cine se întâlneşte în cel de-„al treilea teatru” nu trebuie să închidă încetişor uşa, să nu facă zgomot sau să se teamă că va scârţâi scaunul, căci aici fizica, recuzita, luminile, regia, scena sau orice alte elemente concrete vă pot trece prin minte, nu există, ci sunt doar instrumente cu ajutorul cărora se poate accesa lumea creatoare a conceptelor şi ideilor.

Pentru a putea fi însă împărtăşite publicului larg, aceste dimensiuni - AICI şi ACUM - au nevoie să fie îmblânzite şi traduse în limbaj obişnuit. Astfel, în cazul nostru foarte particular, locul ales de AICI este Parcul Arheologic de lângă Teatrul de Stat Constanţa, iar ACUM variază după programul pe care vi-l vom prezenta mai jos.

Ce presupune, de fapt, AICI? În primul rând, o gaşcă de tineri liceeni, extrem de energici şi de talentaţi, care fac un AICI al lor din fiecare loc unde ajung. Aşa au decis să transforme o bucăţică din Parcul Arheologic, păstrător al unor vestigii milenare, în propriul lor spaţiu de festival, unde, timp de opt zile, se vor simţi ca acasă şi unde vă invită şi pe dumneavoastră, dragi cititori. Astfel, trecutul şi prezentul se îmbină în cel mai fericit mod, datorită trupei AICI din Constanţa, tinereţii, talentului şi curajului lor de a transforma convenţionalul în neconvenţional şi o plimbare în parc într-o experienţă teatrală.

Începutul lui AICI şi ACUM a fost făcut în data de 1 septembrie 2018, cu spectacolul „Opera de trei parale” după Bertolt Brecht. Trupa AICI şi Asociaţia cultural artistică TEEN TALENT sunt îndrăzneţii care l-au trezit pe Brecht şi l-au poftit la Festivalul Internaţional de Teatru Independent Constanţa (FITIC) 3.0, secţiunea Seathre Highschool Contest.

AICI continuă pe tot parcursul FITIC, adică din data de 2 şi până în data de 7 septembrie 2018, inclusiv, transformând în ACUM intervalul orar 18.30 – 21.00, când în Parcul Arheologic, lângă Teatrul de Stat, în spaţiul determinat artistic au loc happening-uri și activități în cadrul Seathre Highschool Contest.