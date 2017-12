Povestea maeștrilor ouălor încondeiate de la Constanța, la ASTA-I VIAȚA!

De câțiva ani, din mâinile copiilor constănțeni ies adevărate opere de artă, premiate la concursurile naționale și internalționale. Sub îndrumarea profesoarei de religie Mariana Momciu de la Școala nr. 18 "JEAN Bart, an de an micuții realizează ouă încondeiate ce pot rivaliza, ca tehnică și acuratețe a modelelor, cu cele ale pricepuților artiști din Moldova sau Bucovina. E cu atât mai de lăudat, cu cât încondeierea ouălor nu e specifică Dobrogei. Prin dragostea și pasiunea pe care le demonstrează pentru această artă, micuții, îndrumați de profesoara lor, reușesc să aducă școlii multe premii și să-și bucure familia de Paști, când pe mese tronează la, loc de cinste, cele mai frumoase ouă încondeiate chiar de mâna lor. Îi cunoaștem și le aflăm meșteșugul, începând cu ora 17.00 la ASTA-I VIAȚA!