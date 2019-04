Povestea militarilor răniţi în Afganistan, spusă de camarazii lor

O relatare a atacului a cărui ţintă au fost militarii români din Afganistan a apărut pe pagina de Facebook a Forţelor Terestre Române. Patru militari români au fost răniţi sâmbătă, când o coloană de vehicule blindate MRAP operate de militarii Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei", aflaţi în misiune în zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat, urmat de un atac cu armament uşor de infanterie executat de insurgenţi.

Povestea atacului fost scrisă sub titlul "Alături de camarazii noştri! Povestea incidentului din Afganistan".

"Sâmbătă, 13 aprilie 2018, o zi normală de misiune pentru infanteriştii Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei". La plecarea din bază îi regăsim pe militarii Plutonului 2 "Panther", ca de fiecare dată, pregătindu-şi materialele, armamentul şi echipamentele, cu seriozitate, dar şi cu voie bună. Aceşti bravi militari au parcurs până acum zeci de kilometri patrulând, îndeplinind diferite tipuri de misiuni, atât ziua, cât şi noaptea. Ei, militarii Plutonului 2 „Panther" şi-au îndeplinit misiunile încredinţate şi s-au întors, de fiecare dată, sănătoşi în bază. Cu toate acestea, aceea sâmbătă de 13 aprilie avea să fie o zi cu grele încercări pentru ei. Ora locală 11:30, 10:00 ora României. La scurt timp după ce şi-au început misiunea de patrulare, la o distanţă de aproximativ 4 km de Baza Militară Kandahar, primul echipaj al plutonului a acţionat un dispozitiv exploziv improvizat. În urma impactului, un zgomot puternic a zguduit pământul, iar primul MRAP din coloană a fost distrus. Acolo, în aceea maşină, se aflau cinci militari. Aflându-te acolo şi văzând suflul exploziei, un nor mare de fum şi praf, cu greu ai putea crede că acei oameni nu au murit. Aceasta a fost imaginea pe care sublocotenentul Cosmin Hătnean, comandantul de pluton a văzut-o fiind cu o maşină în spate. Cu greu, prin staţiile radio, s-a auzit vocea comandantului echipajului 1 şi s-a putut lua legătura cu ei. Militarii erau răniţi şi aveau nevoie de ajutor.

În frunte cu comandantul de pluton, militarii celorlalte trei echipaje au acţionat ca o echipă unită, securizând zona şi ajutându-şi colegii. Plutonierul Dănuţ Donţu, caporalii clasa a III-a Cosmin Cătălin Goleanu, Cristian Gabăr şi Ionel Cristea aveau răni la diferite părţi ale corpului şi aşteptau să fie evacuaţi spre spital. Deşi resimţea şi el dureri mari, plutonierul Valentin Ionuţ Secu, comandantul echipajului 1, a ales să rămână în teren să îşi ajute camarazii. Până la sosirea MEDEVAC-ului, caporalul Ciprian David, sanitarul plutonului, împreună cu ceilalţi colegi, au acordat primul ajutor răniţilor şi a avut grijă ca ei să rămână stabili şi conştienţi.

Am ajuns cât am putut de repede la ei. Mi-a fost uşor să îi triez pentru că am avut indici. După ce le-am acordat primul ajutor, le-am aplicat pe rând tourniquet, garouri sau pansamente. Am făcut tot ce a fost nevoie pentru a-i menţine în stare stabilă. Ceilalţi colegi m-au ajutat să îi pun pe targă şi să îi transport în alte maşini pentru a fi la adăpost, ne-a povestit sanitarul. În timp ce militarii se chinuiau să îşi salveze colegii, echipajele s-au lovit de o altă încercare grea. Patrula a fost atacată cu foc de către insurgenţi. Top coverii şi-au făcut treaba, au reuşit să respingă atacul. Nimeni nu a mai păţit nimic.

În scurt timp, militarii răniţi ajung la spitalul militar din bază, conştienţi şi în stare stabilă. Nu după mult timp ajung şi ceilalţi camarazi ai lor. Ce a fost în sufletul lor numai ei ştiu. La prima vedere pe chipul lor nu se citea nici o expresie, uşor nu le-a fost, îi consolează gândul că nu s-a întâmplat ceva mai rău. Într-o situaţie de criză, minutele se scurg extrem de repede, lucrurile se desfăşoară cu o viteza crescută. Comandantul de pluton ne-a precizat că În momentul exploziei, pentru câteva secunde am crezut că mi-am pierdut oamenii. Tot ce am văzut a fost un dreptunghi portocaliu şi foarte mult fum, praf. Am avut noroc că fiecare militar a ştiut ce are de făcut şi şi-a făcut treaba. Oamenii au reacţionat bine, au fost calmi şi nu s-au impacientat. Sunt mândru de oamenii mei, modul în care au acţionat a contat foarte mult. Sper ca acest incident să ne întărească şi să ne ducem la bun sfârşit misiunea", se arată în postarea Forţelor Terestre.

Militarii români din Afganistan participă frecvent la astfel demisiuni şi nu de puţine ori localnicii le cer ajutorul în diferite probleme, incusiv de sănătate.

"Derulând timpul înapoi, cu două săptămâni în urmă, aceiaşi militari, angajaţi de această data într-un alt tip de misiune. În apropierea Bazei Militare Kandahar, Plutonul 2 "Panther" avea de executat o misiune de angajare a liderilor locali. Au acţionat ca de fiecare dată, cu profesionalism şi multă dăruire. Pe timpul cât comandantul de pluton era angajat în discuţii cu şeful poliţie locale, sanitarul plutonului a ajutat un copil aflat în suferinţă. De această dată avea să trateze rana unui copil care era lovit la picior şi i-a cerut ajutorul.

Nu de puţine ori se întâmplă ca populaţia locală să ne ceară ajutorul. Suntem oameni şi nu ne lasă sufletul să nu îi ajutăm dacă putem. I-am curăţat rana să nu se infecteze şi l-am bandajat.

Misiunea la care a participat şi locotenent-colonel Neculai Şerban, locţiitorul comandantului Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei", s-a desfăşurat normal, din fericire fără incidente. La întoarcerea în bază, în cadrul analizei post acţiune, acesta s-a arătat mulţumit de modul în care au acţionat militarii, felicitându-i şi remarcând faptul că respectă procedurile şi şi-au îndeplinit în obiectivele propuse la începutul misiunii. Militarii Plutonului 2 "Panther" au fost puşi în faţa unor grele încercări la doar două luni şi jumătate de misiune. Ei sunt cei care au acţionat conform procedurilor, luptând pentru a salva vieţile camarazilor răniţi şi dând dovadă de mult curaj şi tărie de caracter. Infanteriştii din Plutonul 2 "Panther" sunt uniţi, bine instruiţi şi demonstrează că sunt o echipă, iar misiunea lor merge mai departe!"

Patru militari români au fost răniţi sâmbătă, în jurul orei 10 (ora României), când o coloană de vehicule blindate MRAP operate de militarii Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei", aflaţi în misiune în zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat, urmat de un atac cu armament uşor de infanterie executat de insurgenţi, anunţă MApN.

Infanteriştii români au acţionat conform procedurilor şi au respins atacul insurgent, având sprijin terestru şi aerian din partea forţelor americane.

