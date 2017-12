Povestea proiectului care te învaţă cum să te relaxezi cu ajutorul instrumentelor de percuţie

Eşti stresat sau nu ştii cum să scapi de monotonia din viaţa ta? Vine week-end-ul şi vrei să faci ceva deosebit? Îţi plac instrumentele de percuţie dar nu ai avut niciodată curajul să te dezlănţui? E timpul să te alături proiectului "Sense of music" şi să vii să baţi în tobe şi tamburine, să fluturi din maracas, să ciocneşti clavele şi să cunoşti noi instrumente de percutie traditionale. E o invitaţie la o calatorie, in cautarea sensului muzicii din fiecare, pe care o fac, cu generozitate, iniţiatorii programului "Intalnirea cu percuţia": Jean-Baptiste Odobestianu-facilitator educatie nonformală prin metoda drumming, Irina Molnuş-psiholog, Radu Vasile-antreprenor şi Cristina Brebeanu-profesor. Programul a început în urmă cu un an. De atunci, din ce in ce mai multi constanţeni de toate varstele, au ales sa petreacă momente deosebite şi să se relaxeze în compania instrumentelor de percutie traditionale. Programul urmeaza a fi implementata în orele de dezvoltare personala din scoli şi licee şi, deja, câteva instituţii de învăţământ constănţene îl vor adopta în timpul “Săptămânii altfel”. Detalii, începând cu ora 17.00, la ASTA-I VIAŢA!