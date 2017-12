Povestea Trofeului “Telegraf” continuă

După Portul (1992 şi 1993), FC Farul (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 şi 2001), Talpac (1999), APC & CZC (2002 şi 2003), Ştiinţa (2004), Săgeata Stejaru (2005, 2006 şi 2009), Voinţa (2007), Municipal (2008), Olimpic-Ştiinţa (2010) şi Alpha-Ştiinţa (2011), Arca ANR Constanţa a devenit a 11-a câştigătoare a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor. Ediţia a 21-a a competiţiei a fost una mai echilibrată ca niciodată, echipele considerate cu şansa a doua oferind numeroase surprize în acest an. Învingătoarea, Arca ANR, a tremurat serios pentru a ajunge în semifinale, în duelul din sferturi, cu Telegraf, scor 3-2, Marian Popa, fostul atacant al Farului, marcând în finalul meciului golul calificării. Şi în marea finală Marian Popa a fost decisiv, pasându-i ideal lui Cosmin Mocanu la golul care a adus mult râvnitul trofeu în tabăra celor de la Arca ANR. „Fiind o echipă mică, fără prea multe individualităţi în fotbalul de sală, am reuşit să ne impunem jocul şi să obţinem rezultatul dorit. Săgeata a avut jucători foarte buni, dar noi am reuşit să-i contracarăm“, a declarat Marian Popa după încheierea festivităţii de premiere.

A doua clasată, Săgeata Stejaru a încercat în acest an să forţeze victoria finală prin aducerea unor foşti jucători de futsal, dar s-a dovedit că la Trofeul “Telegraf” datele problemei sunt cu totul altele, deoarece evoluează în teren cinci jucători, plus portarul, şi nu doar patru jucători, plus portarul. Ocupanta locului al treilea, Club 29 Eforie, era considerată principală favorită la câştigarea trofeului după partidele din grupă, dar în penultimul act a pierdut disputa cu Săgeata Stejaru. Viorel Farcaş, căpitanul echipei Club 29 Eforie, a devenit golgeterul turneului la ediţia a 21-a, cu 10 goluri marcate. „Este pentru prima oară când obţin titlul de golgeter, iar pentru acest lucru le mulţumesc coechipierilor. A fost un turneu greu, cu echipe valoroase, iar publicul a asistat cu plăcere la meciuri. Noi am fi vrut să câştigăm, dar sperăm să reuşim acest lucru anul viitor“, a spus Farcaş. Ocupanta poziţiei a patra, Municipal Constanţa, a plătit tribut absenţei lui Adrian Pitu, accidentat în al doilea joc din grupă, cedând la scor în semifinale, în confruntarea cu Arca ANR.

Turneul a fost organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.