Povestea unui copil de 15 ani: „Am crezut inițial că am să mor“

Medicii atrag atenția, deja de ceva timp, asupra faptului că tot mai mulți copii sunt depistați cu diabet, iar părinții trebuie să fie foarte atenți la semnalele date de boala celor mici și să se prezinte la control în cel mai scurt timp. La nivel național se desfășoară o campanie de conștientizare a diabetului juvenil... cu și despre copii. Vă prezentăm povestea unui copil care a primit diagnosticul de diabet, în cadrul Campaniei de conștientizare a diabetului juvenil... cu și despre copii: „Diabetul nu este o joacă”:

„Mă numesc Vlad. Am 15 ani. La 11 ani, viața de copil fără griji s-a schimbat radical când, la camera de gardă a Spitalului Grigore Alexandrescu, mama primea vestea că am diabet. Ajunsesem acolo cu glicemia 650, aproape de comă, chinuit de toxicitatea zahărului din sânge care îmi dădea stări de greață teribile și de o somnolență căreia nu îi găsisem până atunci nicio justificare. Intuiția mamei că intram în comă se adeverise, când medicul de gardă a chemat ambulanța pentru transferul care urma să fie transferul vieții mele... la Spitalul Marie Curie din București. Acolo am început să înțeleg ce este diabetul. M-am bucurat, sincer, că nu e ceva mai grav. Am crezut inițial că am să mor. (...) Am trecut prin momente în care îmi spuneam: “Cum să duc toată viața așa, în stresul ăsta?! Cum o să fac față? Ce să fac să nu ajung să complic lucrurile!”. Zilele treceau, dar mai abitir nopțile. (...) Dacă vă întrebaţi cum e o criză de hipoglicemie, vă spun că e al naibii de ciudată. Simt că leșin, că mă prăbuleșesc, vin transpirațiile reci, vederea aproape opacă și simt că mă duc. (...) Sunt multe de zis, cum ar fi reacția celor din jur la problema ta, rușinea de a scoate pen-ul în mijlocul străzii pentru că trebuie să supraviețuiești, probleme de ordin sufletesc, “De ce eu nu sunt la fel ca ceilalți?! Adică sunt, dar nu chiar!”. Pentru asta m-am hotărât să lupt, să avem și noi viața copiilor cu diabet ca în Italia, Anglia, Slovenia sau Cehia de exemplu. (...) Campania DIABETUL NU ESTE O JOACĂ este povestea mea, dar și a miilor de copii care poartă cu ei această boală cronică. Eu atât am să vă spun! Fii atent la copilul tău! DIABETUL NU E O JOACĂ!”

Aceasta este povestea lui Vlad, care la vârsta de 11 ani a aflat ca are diabet zaharat tip 1.

Menționăm că pe 1 iunie, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat la lansarea campaniei „Diabetul nu este o joacă”, organizată de Coaliția pentru Diabet Juvenil.

În cadrul evenimentului s-a subliniat necesitatea unui parteneriat cât mai strâns între autorități și asociațiile de pacienți pentru a identifica măsurile care pot duce la îmbunătățirea serviciilor medicale necesare pentru copiii cu diabet tip 1. „Este impresionantă susținerea de care se bucură acest proiect prin prezența la acest eveniment a unui număr atât de mare de personalități. Acest lucru demonstrează că o cauză importantă, precum sănătatea copiilor noștri adună în jurul ei oameni valoroși, în încercarea de a găsi cele mai bune soluții pentru a oferi copiilor o viață mai bună. Educația în sănătate, precum și politicile de sănătate orientate spre prevenția și depistarea precoce a diabetului la copii sunt esențiale, cu atât mai mult cu cât vorbim despre sănătatea copiilor noștri. Fac un apel către medicii de familie să privească cu mare atenție către copiii pe care îi au în grijă, astfel încât, prin diagnosticarea precoce, să fie diminuate sau eliminate complicațiile pe care diabetul de tip 1 nedepistat la timp le poate provoca. Este important ca la fiecare control general al copilului, acestuia să-i fie verificată și glicemia, mai ales în cazul copiilor care au rude cu diabet”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.