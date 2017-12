Povestea unui fizician iranian

Fizicianul iranian Shahram Amiri, ”răpit” de serviciile secrete americane, în urmă cu 14 luni, potrivit Teheranului, a afirmat, la scurt timp după ce a ajuns în Iran, ieri dimineaţă, la ora locală 05.30, că nu lucrează în domeniul nuclear. ”Nu am nimic de-a face cu Natanz şi Fordo, două locuri unde se desfăşoară activităţi de îmbogăţire a uraniului. Este un joc al administraţiei americane, pentru a exercita presiune asupra Iranului”, a declarat Amiri pe aeroportul din Teheran, unde a fost întâmpinat de soţia sa şi de ministrul adjunct pentru Afaceri Externe, Hassan Ghashghavi. ”Nu am făcut nicio cercetare în domeniul nuclear. Sunt un simplu cercetător care lucrează la o universitate deschisă tuturor şi unde nu există niciun secret”, a afirmat el. El era zâmbitor, făcând în mod constant gestul victoriei.

Shahram Amiri a dispărut în iunie 2009, în Arabia Saudită, unde se afla în pelerinaj. El a afirmat că a fost răpit de agenţii serviciilor de informaţii americane, ajutaţi de agenţi saudiţi şi dus în SUA, la bordul unui avion militar. ”Agenţii serviciilor de informaţii americane mi-au cerut să spun presei americane că am cerut azil în SUA şi că am adus cu mine documente şi un laptop conţinând informaţii secrete despre programul nuclear militar”, susţine Amiri. El a adăugat că americanii i-au propus zece milioane de dolari pentru a da un interviu de zece minute postului de televiziune CNN, pentru a repeta această versiune. ”Cu ajutorul lui Allah, am rezistat. Niciun iranian nu acceptă să îşi vândă ţara străinilor, în schimbul banilor”, a adăugat el. El a apărut în SUA, s-a refugiat la biroul pentru interesele iraniene la Washington şi a cerut permisiunea de a se întoarce în Iran. ”Sunt într-adevăr surprins de declaraţiile secretarului american de Stat, Hillary Clinton, care a afirmat că eram liber acolo şi că am venit acolo liber. Am fost păzit de persoane înarmate din cadrul serviciilor de informaţii”, a adăugat el. ”În primele două luni am fost expus celor mai rele torturi psihice”, a continuat el. Şeful diplomaţiei americane a afirmat marţi că Shahram Amiri este liber să plece şi liber să vină în SUA. ”Nimeni nu l-a forţat să vină aici şi nimeni nu l-a forţat să plece”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley. Acesta nu a precizat dacă iranianul a oferit informaţii despre natura programului nuclear iranian, aflat în colimatorul comunităţii internaţionale. El a refuzat orice comentariu despre modul în care a ajuns în SUA omul de ştiinţă. ”Israelienii erau prezenţi la unele interogatorii ale mele în SUA şi era evident că au un plan pentru a mă transfera în Israel”, a declarat Amiri. El a afirmat, de asemenea, că americanii i-au propus 50 de milioane de dolari dacă va accepta să nu se întoarcă în Iran. Potrivit lui, agenţii serviciilor de informaţii americane i-au spus că va fi transferat într-o ţară europeană, unde familia lui i se va putea alătura. ”De asemenea, ei mi-au ameninţat familia”, a adăugat el.

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe, Hassan Ghashghavi, prezent la aeroport a declarat, la rândul său, că ”eliberarea lui Shahram Amiri nu are legătură cu vreun schimb cu cei trei americani deţinuţi în Iran de peste un an”. Potrivit presei iraniene, ”Amiri este un cercetător în radio-izotopi medicali, la Universitatea Malek Ashtar, care depinde de Gardienii Revoluţiei, armata de elită şi ideologică a regimului islamic”. La sfârşitul lui martie 2010, postul american de televiziune ABC afirma că Amiri, prezentat ca un cercetător în fizică nucleară, a fugit din Iran şi colaborează cu CIA. În iunie, postul public de televiziune din Iran a difuzat o înregistrare video în care Amiri afirma că a fost răpit de serviciile secrete americane şi deţinut la Tucson, în Arizona.

”Shahram Amiri a fost plătit cu cinci milioane de dolari, de către CIA, pentru a furniza informaţii despre programul nuclear iranian”, au declarat oficiali americani, citaţi de “Washington Post”. El nu este obligat să restituie suma, dar nu poate să aibă acces la ea, după ce a pus capăt, în opinia oficialilor americani, unei colaborări semnificative cu Agenţia Centrală de Informaţii (CIA), pentru a reveni în Iran. Unii oficiali sunt de părere că acesta ar fi plecat de teamă că regimul de la Teheran ar putea cauza probleme familiei sale. “Nu se poate atinge de nimic din ceea ce a primit, mulţumită sancţiunilor financiare împotriva Iranului”, a declarat un oficial american. ”El a plecat, dar banii au rămas aici. Noi avem informaţiile lui, iar iranienii îl au pe el”, a continuat acesta.