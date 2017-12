Poveşti cu fantomele de la Casa Albă

Legenda urbană a fantomelor care se plimbă prin Casa Albă ar putea fi adevărată. A păţit-o şi una dintre fiicele gemene ale fostului preşedinte al SUA, George W. Bush. În cazul ei, a fost o stafie extrem de prietenoasă şi cu aptitudini muzicale. Invitată în emisiunea lui Jay Leno de miercuri noapte, Jenna Bush Hager, de profesie învăţătoare, a povestit incredibilul episod petrecut într-unul dintre cele două mandate ale tatălui ei: ”Am auzit o fantomă. Dormeam în camera mea şi, la un moment dat, din senin, am auzit din şemineu venind o melodie de prin anii \'20. I-am simţit prezenţa, m-am speriat şi am fugit în camera surorii mele. Ea nu m-a crezut şi mi-a spus: . Am stat puţin de vorbă şi m-am liniştit, când, deodată, am auzit operă din şemineu. Am sărit amândouă din pat de frică şi, dimineaţă, i-am întrebat pe oamenii care lucrau acolo dacă suntem noi cumva nebune. Ne-au spus că ei aud constant aşa ceva”.

Potrivit anumitor surse mai mult sau mai puţin fanteziste, fantoma lui Abraham Lincoln a fost văzută şi auzită în dese rânduri pe holurile şi în încăperile impresionantei reşedinţe prezindenţiale din Washington DC. Jenna Bush Hager a afirmat însă că Abraham Lincoln nu i s-a arătat niciodată, spre marea sa dezamăgire. S-ar părea că locul predilect unde fostul preşedinte bântuie este etajul doi al clădirii. Se arată câteodată pe holuri şi bate la uşi sau uneori este văzut uitându-se pe fereastră, ţinându-şi mâinile la spate, o ipostază în care deseori a fost văzut şi în timpul vieţii. În cadrul unei vizite pe care a efectuat-o la Washington, Winston Churchill a refuzat să mai stea în dormitorul fostului preşedinte american, după ce i-a văzut fantoma în cameră. Fostul premier britanic, proaspăt ieşit de sub duş, a fost martorul unei apariţii a lui Lincoln, care stătea în picioare lângă şemineu. Cei doi s-au uitat lung unul la altul, Winston Churchill era încă în costumul lui Adam, ceea ce probabil a suscitat o şi mai mare uimire înaltului său predecesor.

Şi fosta Primă Doamnă Hillary Clinton a vorbit despre atmosfera bântuită a Casei Albe. Anterior şi fostul preşedinte Harry Truman i-a scris soţiei sale: ”Stau în casa asta veche, ascultând fantomele. Pe la 4 dimineaţa am fost trezit de trei bătăi distincte în uşa dormitorului. M-am dat jos din pat şi nu era nimeni la uşă. Căsoiul ăsta este bântuit, pe onoarea mea”. Una dintre cele mai interesante apariţii este a unei pisici demonice, care îşi face veacul la subsol. Legenda spune că de fiecare dată când îşi face apariţia prevesteşte un dezastru naţional. Pisica apare micuţă şi neajutorată de la depărtare, dar creşte în mărime şi devine foarte ameninţătoare pe măsură ce cineva se apropie de ea. Pisica a apărut cu o săptămână înainte de prăbuşirea bursei în 1920 şi cu câteva zile înainte de asasinarea lui JFK.