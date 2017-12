Povești impresionante de Ziua Prematurului

Organizația ”Salvați Copiii“ și colectivul Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino" au organizat, cu ocazia Zilei Prematurului (17 septembrie), o întâlnire între medicii Secției de Neonatologie și peste 50 de copii născuți prematur în perioada 2009 - 2015. ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am avut șansa și norocul să decurgă totul foarte bine. Fiecare minut, fiecare secundă este pentru noi o provocare. Eu nu pot să îmi imaginez cum este viața cu un copil. Mi se pare că viața cu un singur copil ar fi extrem de ușoară. Eu m-am obișnuit cu greul, greul la mine înseamnă ceva frumos, de când au apărut ei înseamnă ceva frumos”, au declarat părinții unor cvadrupleți salvați cu ajutorul personalului Spitalului Cantacuzino, scrie Agerpres. Medicul-șef al Secției nou-născuți de la Spitalul „Cantacuzino“, Adrian Sorin Crăciun, a vorbit despre sentimentul pe care îl are atunci când salvează viețile micuților: ”E fantastic! Vă dați seama - toți acești copii au fost între viață și moarte, au fost niște gâgâlici mici la care am tras... niciodată nu mi-am pierdut speranța, erau mici, foarte mici și mă uitam acum la ei, sunt copii ca toți copiii. Acești patru copii pe care îi vedeți aici au avut între 1.100 și 1.400 de grame și sunt la fel ca ceilalți acum. Am avut de 600 de grame, de 700 de grame, nu contează greutatea, viața... viața bate filmul. Merită să tragi pentru ea, această zi este o sărbătoare a noastră pentru că ne arată că trebuie să tragem în continuare. Oricât de mici ar fi șansele, oricât de mic ar fi copilul, trebuie să tragi, pentru că uite ce iese - ies copii ca toți copiii”, a povestit medicul. El a făcut referire și la unul dintre cazurile care l-au marcat cel mai mult în cariera sa. ”Poate cel mai greu caz a fost acum 15 ani, am avut doi gemeni de 1.000 de grame și amândoi făceau crize de apnee - uitau să respire și aveam un singur aparat de ventilație și nu știam pe care să-l pun la aparat. Am chemat mama și i-am spus: „Am un ventilator și doi copii, nu știu pe care să-l pun“. Mama era să leșine, eu... era și eu să leșin, dar nu puteam să leșin! Până la urmă au scăpat amândoi, dar a fost greu... e foarte greu. A fost cel mai greu moment al vieții, pentru că a trebuit să aleg între doi, până la urmă au scăpat amândoi, dar sunt decizii pe care n-ar trebui să le iei, n-ar trebui să existe restricții, n-ar trebui să lipsească ventilatoare, incubatoare, trebuie să ai tot ce-ți trebuie, să nu-ți pui problema „ăluia îi dau, altuia nu-i dau“”, a explicat Adrian Crăciun. Medicii întâmpină mari probleme: pe lângă faptul că nu au spațiile necesare pentru copii, deficitul personalului medical este și el de luat în seamă. ”(...) din cauza condițiilor, lumea fuge de sistemul medical și pleacă în străinătate, pleacă în privat, nu pot să-i condamn, fiecare decide pentru el, dar, dacă nu se iau măsuri, în curând va fi greu, foarte-foarte greu”, a arătat medicul. Și la Constanța sunt mari probleme în acest sector. Șeful Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, dr. Livica Frățiman, declara, în primăvară, că nu de puține ori tratează un număr de 21 de copii pe 8 locuri.

Precizăm că Ministerul Sănătăţii (MS) a lasant la 1 iulie un proiect național care oferă soluția pentru prevenirea nașterilor premature în România, în acest sens statisticile fiind îngrijorătoare. Directorul Institutului pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Bucureşti, prof. dr. Nicolae Suciu, a declarat în iulie că MS a realizat că mama şi copilul trebuie să fie o prioritate naţională de asistenţă medicală.

Citește și:

Resuscitarea programului „Mama și Copilul“. Obligații pentru gravide!

Lupta pentru o nouă Terapie Intensivă Nou-Născuți continuă!