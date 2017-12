Poveștile unor asistenți medicali care au urmat cursuri de formare profesională!

În România lui 2015, numeroși angajați, din diferite domenii de activitate, caută pe cât posibil să obțină noi competențe profesionale, urmând diferite cursuri. În cazul unora, lefurile sunt prea mici, așa că se gândesc să capete și o altă calificare pentru a putea găsi mai repede un loc de muncă bine plătit în afara țării, iar în cazul altora, pur și simplu doresc o dezvoltare personală, dar care, la un moment dat, să o împărtășească și celor din jur.

”EU MĂ SIMT RUȘINATĂ” Mihaela Popescu, asistent de farmacie într-un lanț de unități private din Constanța, face parte din categoria celor care nu doresc să părăsească țara, deși a avut ocazii. După 25 de ani de lucru în sistem, ea s-a hotărât să urmeze un curs de formare profesională de îngrijiri bătrâni la domiciliu, sub umbrela proiectului ”Dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piață inclusivă a muncii - FEMIN“, proiect cofinanțat din fondul social european. ”Acest curs (pentru regiunea Sud-Est) l-am făcut în primul rând pentru mine. Tot ce am învățat am și aplicat, din nefericire, pe tatăl meu, care a decedat cu 3 luni în urmă. Mi-am adus aminte punctual toate lecțiile”, a povestit ea, aflată la întâlnirea finală a proiectului, organizată joi, la Constanța. Își dorește ca sistemul de îngrijiri bătrâni la domiciliu să fie foarte bine dezvoltat în România. A avut ocazia să viziteze Spania, așa că poate face o comparație. A văzut câtă grijă se acordă pacientului de acolo. ”Sistemul medical al lor se situează pe locul 2 ca deservire pentru populație. Asistentul medical are un cuvânt mare de spus, pe o scară a valorilor se situează pe locul 2, iar judecătorii - pe ultimul loc. La noi, din păcate, sistemul sanitar ocupă un loc rușinos. Eu mă simt rușinată. Locul asistentului nu este bine situat, încrederea populației în sistemul sanitar este îngrijorător descendentă. Aș dori să se întâmple ca în Spania. Trebuie cu toții să fim mai prezenți în sistem”, a mărturisit ea.

Ar vrea să se înființeze azile în România. A fost impresionată de sistemul de azile din Spania, atât pentru persoanele singure, cât și pentru cele cu familii. ”Lumea ar trebui să se gândească foarte serios: în România de astăzi se întâmplă un fenomen interesant, au plecat foarte mulți copii, iar părinții rămân singuri și, cu toți banii din lume, nu au un sistem care să-i integreze, care să deservească nevoile lor. Vedem bătrâni neajutorați care vin în farmacii, se plimbă de la o farmacie la alta pentru medicamente. În Spania totul este la domiciliu, nu vezi așa ceva. Aș dori foarte mult să funcționeze acest sistem și la noi, să fie la îndemâna cetățeanului”, povestește asistentul medical.

”(...) ÎN EVENTUALITATEA UNEI PLECĂRI ÎN AFARĂ” A ales cursul de baby-sitter, în cadrul aceluiași proiect FEMIN, și Gabriela Bucur, asistent medical în Vrancea. A urmat cursul cu gândul că, la un moment dat, ar putea pleca peste hotare. ”M-am gândit la o nouă șansă pe piața muncii, în eventualitatea unei plecări în afară. Este o nouă calificare. Am prietene care sunt în străinătate. Acolo au cu ce lucra, există aprovizionare, dotări. Au alte responsabilități, alte sarcini, este altă colaborare și acolo se lucrează cu bani mult mai frumoși, acolo orice minut în afara programului este plătit”, povestește asistenta.

Vizite la Madrid!

Laura Grumberg, expert în egalitate de șanse și profesor la Facultatea de Sociologie din București, prezentă la Constanța, a precizat că o componentă a proiectului a fost că femeile nu trebuie să își neglijeze nici familia și nici viața personală. Expertul a precizat că, pe parcursul orelor, s-a ajuns la concluzia că multe femei nu auziseră de această problematică, nu auziseră de instituții care sunt implicate în egalitatea de șanse, ONG-uri, Avocatul Poporului etc. ”Sunt niște instrumente care le sunt la îndemână. Am făcut și niște ghiduri, am făcut și o cercetare aplicată, în care să venim cu rezultate care să le fie de folos. În partea a doua a proiectului, persoane din această grupă au fost în vizite transnaționale. O echipă din această regiune a fost la Madrid, în spitale, dar vizita a fost concepută astfel încât să aibă acces și la informație, și la persoane care se ocupă cu problematica de egalitate de șanse, de hărțuire sexuală la locul de muncă, de legislație, probleme sindicale”, a declarat expertul.

Fiecare cursant a primit o subvenție de 1.080 de lei

Vicepreședintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Constanța, Larisa Bălușescu, a declarat că povestea proiectului a început în iunie 2014. ”Obiectivele cursului au fost dezvoltarea și perfecționarea asistenților medicali, dar nu numai. Cursurile au fost gratuite, cofinanțate din fondul social european. Mai mult, fiecare cursant a primit o subvenție de 1.080 de lei. De la Constanța au participat 75 de asistenți medicali”, a precizat vicepreședintele OAMGMAMR. Ea a adăugat că asistentele medicale pot profesa și în străinătate: ”Până în prezent, de la nivelul filialei au fost eliberate 150 de documente pentru diferite țări. Dacă până acum plecau în Anglia, acum sunt cereri și pentru Spania, Franța, Irlanda, pentru mai multe țări”.

